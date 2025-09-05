Félix Bolaños asistirá a la toma de posesión de Francisco Lucas el próximo 12 de septiembre El nuevo delegado del Gobierno ya ha mantenido las primeras reuniones tras su nombramiento

Félix Bolaños y Francisco Lucas en una sesión de la Comisión de Justicia del Congreso.

Lázaro Giménez Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:42

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, será el representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez el próximo 12 de septiembre en la toma de posesión de Francisco Lucas como nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia.

Este acto se producirá algo más de una semana después de que el secretario general del PSRM-PSOE haya sido designado por el Consejo de Ministros para este nuevo desempeño en sustitución de Mariola Guevara.

Con esta nueva responsabilidad, el pasado 2 de septiembre se formalizó también la renuncia de Lucas a su escaño en el Congreso de los Diputados. Allí como presidente de la Comisión de Justicia, donde han sido diferentes las comparecencias de Bolaños.

Entre sus primeros pasos, además del encuentro con su predecesora el pasado miércoles, también se reunió con los máximos responsables de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado en la Región. Ya el jueves se reunión con todos los jefes del servicio de la Delegación y con la responsable de la Oficina Técnica del del Mar Menor.

También ha remitido una carta al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, solicitándole una reunión. «La colaboración es clave para hacer avanzar la Región y mejorar la vida de la ciudadanía», apuntó el nuevo delegado del Gobierno.

Sobre esto, fuentes del Gobierno regional han señalado que el presidente autonómico atenderá esta petición. «López Miras no levanta muros como hace Sánchez y lo recibirá dentro de lo que debe ser un encuentro de normalidad institucional», apuntaron esas fuentes.