Cantera de mármol abandonada en la Sierra de Burete, en Cehegín. LV

La falta de atractivo económico y la burocracia frenan a la industria minera de la Región de Murcia

Medio Ambiente trata de tentar al sector ofertando otros 18 permisos para buscar recursos o explotar canteras

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Murcia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:39

La industria minera parece no atender, de momento, la llamada de la Comunidad Autónoma para que las empresas del sector opten a hacerse con uno ... de los 28 derechos mineros caducados que han salido a concurso este verano para explorar la presencia de minerales u otros recursos en zonas sin yacimientos o explotar viejas canteras. La última oferta fue publicada esta misma semana por la Dirección General de Industria, Energía y Minas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, un convocatoria donde están 18 permisos concedidos a antiguos proyectos que no llegaron a nada, y que ahora tienen una segunda oportunidad.

