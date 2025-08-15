La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un tractor transporta un bloque de mármol en una cantera de la Región. Guillermo Carrión / AGM

El desinterés de la industria minera obliga a ofertar permisos para nuevos yacimientos en la Región de Murcia

La Comunidad saca a concurso una decena de derechos caducados y priorizará los proyectos de mayor impacto económico y laboral, y de menor daño ambiental

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:17

Los gobiernos central y autonómico están poniendo empeño en los últimos meses en querer relanzar la actividad minera de la Región de Murcia, ya ... sea rebuscando recursos minerales de valor estratégico en los muchos vertederos que dejó esta actividad el siglo pasado, o buscando en nuevos terrenos aún sin explorar. El problema reside en el interés empresarial, que hasta ahora no ha mostrado mucho caso en la posible explotación de minerales industriales esenciales para la tecnología o la transición energética, pero sí en el rédito comercial que están dando las canteras de áridos en la Comunidad a cuenta de importantes infraestructuras de transportes que se están desarrollando hoy en día en el sureste español.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Dos minutos y fuera»: la oleada de robos que tiene en vilo a las gasolineras de la Región de Murcia
  2. 2 Arden 4.000 metros de huerta en El Palmar
  3. 3 Parte de la Región de Murcia sigue en aviso amarillo por altas temperaturas que podrían llegar a 45ºC el domingo
  4. 4 Investigado por arrojar un gato desde un coche y atropellarlo hasta la muerte en Murcia
  5. 5

    La Comunidad desbloquea la resolución de ayudas al vehículo eléctrico tras años de quejas
  6. 6 Mazazo para la familia huertana: se quema la sede de la Peña La Crilla de Puente Tocinos
  7. 7 Mazazo para la familia huertana: se quema la sede de la Peña La Crilla de Puente Tocinos
  8. 8 El canal del Trasvase queda cortado por una grave rotura en Liétor
  9. 9 El arzobispo de Oviedo cuestiona la «reciprocidad de los moritos con los cristianos» tras la polémica en Jumilla
  10. 10 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El desinterés de la industria minera obliga a ofertar permisos para nuevos yacimientos en la Región de Murcia

El desinterés de la industria minera obliga a ofertar permisos para nuevos yacimientos en la Región de Murcia