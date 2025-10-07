La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Agentes de la Guardia Civil, en la zona donde fue hallado el cadáver. Gonzalo J. Martínez / AGM

Hallan dos cadáveres tiroteados y con señales de ajustes de cuentas en Lorca

La Guardia Civil encuentra un cuerpo en el maletero de un coche, mientras que el otro fallecido apareció en un paraje a varios kilómetros de distancia

I. Ruiz / R. Hernández / A. Negre

I. Ruiz / R. Hernández / A. Negre

Martes, 7 de octubre 2025, 19:09

La Guardia Civil investiga el hallazgo este martes por la tarde de dos cadáveres con signos de ajustes de cuentas, uno de ellos en el interior del maletero de un Peugeot blanco estacionado frente a un bar de la pedanía lorquina de El Ramonete. El segundo cuerpo estaba en una vivienda con signos de violencia en el paraje de El Cantal.

El primer hallazgo, en El Ramonete, provocó un amplio despliegue de la Guardia Civil, que mantuvo acordonada la zona y un helicóptero del cuerpo sobrevoló la pedanía durante gran parte de la tarde.

Según fuentes vecinales, el vehículo llevaba aparcado desde la una del mediodía frente al establecimiento, sin que nadie hubiera advertido nada extraño hasta que la Guardia Civil descubrió el cadáver, supuestamente, tras el aviso dado por un vecino.

El cuerpo, sin vida de un hombre con signos de violencia por arma de fuego, maniatado, amordazado y sin identificar, se encontraba dentro del maletero del turismo. La Guardia Civil mantiene abiertas varias líneas de investigación y aún no ha confirmado oficialmente la identidad ni la nacionalidad del fallecido.

«Lo que nos ha llamado la atención es que los guardias iban con mascarillas y estaban registrando todo el coche», relató uno de los vecinos que se acercó al lugar.

Tiroteado en la sierra

El suceso coincidió con el hallazgo poco después de otro cadáver en una casa situada en el paraje de El Cantal, una zona de sierra apartada de Lorca. El cuerpo presentaba también impactos de bala.

La Benemérita trata de determinar si ambos casos están relacionados entre sí o se trata de hechos independientes. «Se está investigando la supuesta relación entre ambos sucesos. Diligencias declaradas secretas», señalaron fuentes del cuerpo.

Fuentes próximas a la investigación han señalado que, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, aunque los agentes especializados del equipo de Policía Judicial de Lorca trabajan sobre el terreno para esclarecer las circunstancias de ambas muertes.

«Yo venía de trabajar y he visto el helicóptero y varias patrullas de la Guardia Civil dando vueltas por todo el pueblo», comentaba otro residente. «Aquí no pasa nada nunca, así que esto ha sido un revuelo tremendo».

El lugar donde apareció el coche se encuentra en el núcleo urbano de la pedanía, mientras que la cala El Cantal está situada a varios kilómetros, en una zona de difícil acceso en la sierra.

La Guardia Civil ha asumido la investigación y tras el levantamiento del cadáver ordenado por el juez de guardia, los cuerpos serán trasladados al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia.

