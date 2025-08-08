Examinadores de las oposiciones de Secundaria en la Región de Murcia denuncian que corrigieron bajo «excesiva presión»

El sindicato educativo Sidi ha recopilado en las últimas semanas las quejas, denuncias y sugerencias aportadas por miembros de los tribunales de las oposiciones de Educación Secundaria ... celebradas en la Región de Murcia. La principal denuncia que realizan estos miembros de tribunales, que se mantienen en el anonimato, tiene que ver con el proceso de corrección de los exámenes, que han vivido «con excesiva presión» por parte de la Consejería de Educación para poder cumplir los plazos.

Eso ha llevado, según aseguran, a «jornadas maratonianas de hasta once horas diarias», ya que en algunos casos tenían que ver hasta 120 exámenes, entre teóricos y prácticos, en apenas una semana. «Algunos miembros de tribunales nos indican que se han visto obligados a corregir con mucha presión temporal, lo que sin duda ha podido haber influido en las calificaciones», explican desde Sidi.

Asimismo, la información recopilada por la organización sindical recoge que los tribunales recibían por parte de la Consejería «criterios de valoración distintos a los que se publicaban» y eran accesibles para los opositores. «En algunos casos, se nos ha obligado a puntuar con cero un ejercicio que estaba prácticamente perfecto, porque era todo o nada».

Faltas de ortografía

Del mismo modo, proponen que, de cara a próximas convocatorias, se deberían publicar las notas de los aspirantes con la puntuación a detraer por faltas en una columna separada; «de esta manera, los aspirantes sabrían su nota antes de faltas de ortografía y después de aplicar los criterios de faltas. Se sabría públicamente que en algunos casos los suspensos se deben a haber quitado muchos puntos por faltas y no a falta de conocimientos».

Asimismo, plantean a la Consejería que en las futuras oposiciones se elabore desde la Administración un calendario con un horario de trabajo diario para los miembros de tribunales, «para que se pueda realizar una conciliación real ya que, en muchos casos, se ha tenido que anular la vida social y familiar durante este proceso», que ha durado más de un mes.

La Consejería defiende que tuvo «el máximo respeto por la capacidad de los tribunales» y por «los tiempos del proceso»

Cabe recordar que el proceso se ha visto salpicado por críticas de los aspirantes, centradas especialmente en la parte práctica de este examen, que llegó a dejar más de un 90% de suspensos en algunas de las especialidades con mayor número de personas presentadas.

La Consejería de Educación asegura que no ha recibido ninguna queja por presiones con los plazos de corrección y niega haberlas ejercido. «Es falso. Desde el Gobierno regional se ha mostrado el máximo respeto por la profesionalidad y capacidad técnica de los tribunales de oposición, así como por los tiempos en los que se ha celebrado el proceso», aseveran fuentes de la Comunidad. Del mismo modo, señalan que son «los tribunales los que han elaborado los exámenes y aplicado los criterios de corrección» y destacan el menor número de opositores frente a ocasiones anteriores al tratarse de una convocatoria eliminatoria.