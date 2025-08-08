La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Exámenes de oposición en junio en la facultad de Economía de la Universidad de Murcia. Ros Caval / AGM

Examinadores de las oposiciones de Secundaria en la Región de Murcia denuncian que corrigieron bajo «excesiva presión»

El sindicato Sidi recopila quejas que apuntan que el apremio por parte de Educación para cumplir los plazos obligó a realizar «jornadas maratonianas»

David Gómez

David Gómez

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:44

El sindicato educativo Sidi ha recopilado en las últimas semanas las quejas, denuncias y sugerencias aportadas por miembros de los tribunales de las oposiciones de Educación Secundaria ... celebradas en la Región de Murcia. La principal denuncia que realizan estos miembros de tribunales, que se mantienen en el anonimato, tiene que ver con el proceso de corrección de los exámenes, que han vivido «con excesiva presión» por parte de la Consejería de Educación para poder cumplir los plazos.

