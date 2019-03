Políticos y empresarios saludan la variante de Camarillas, pero destacan que el objetivo es el AVE

Sin pena ni gloria. La variante ferroviaria de Camarillas, una de las infraestructuras más demandadas por la Región de Murcia, se estrenó ayer sin brillo institucional con el primer tren Altaria procedente de Madrid. Las limitaciones impuestas a los partidos por la ley electoral impidieron que los políticos del PP y del PSOE inauguraran el baipás. No obstante, el delegado del Gobierno y candidato a la presidencia de la Comunidad, Diego Conesa, piensa realizar esta mañana el viaje entre Murcia y Albacete en el tren híbrido.

Políticos y empresarios están contentos, pero no satisfechos. La variante ferroviaria ha quedado políticamente en un especie de tierra de nadie, ya que los dirigentes socialistas y populares se disputan la autoría de la obra, y al mismo tiempo no compartieron ayer el corte de cinta, a diferencia de lo que ocurrió con el aeropuerto de Corvera. Consideran la obra un paso adelante, pero no el objetivo final, que para el PP es el AVE, y para los empresarios el desdoblamiento de esta línea.

Reclamación vecinal

Los más interesados en la apertura de Camarillas son los colectivos vecinales de Cieza y Hellín que reclaman la parada del segundo tren híbrido, lo cual sucederá a partir del 20 de mayo. Estos estrenaron la infraestructura haciendo el recorrido hasta Murcia, donde fueron recibidos ayer tarde por miembros de la Plataforma Pro Soterramiento. Dichos colectivos son partidarios de potenciar el tráfico por Camarillas como alternativa al AVE por Monforte, y ven en la variante una apuesta por mantener la línea convencional Cartagena-Chinchilla. La parte negativa de esta variante -que ha tardado treinta años en ver la luz- es la eliminación de la estación de Calasparra, anclada a un trazado que nació hace 154 años.

Miras arremete contra los socialistas por la falta del AVE, y no se conforma con el híbrido

Renfe programó ayer cinco trenes entre Madrid y Murcia y dos en dirección contraria, que pueden cruzar por la variante a una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora, tres veces más rápido que por el viejo trazado y con mayor seguridad. Cartagena tendrá que esperar al 11 de abril, ya que la línea está cortada por obras. Mientras tanto, habrá transbordos en bus en Murcia.

Galería. Miembros de las plataformas de Hellín y Murcia bajan del híbrido. / Nacho García/ AGM

El estreno de Camarillas tuvo un sabor agridulce para el Gobierno regional, ya que el presidente López Miras lo consideró «un paso importante», pero advirtió de que el objetivo es que llegue el AVE a la Región. «Son más de 30 años de reivindicación que han visto ahora la luz gracias al Partido Popular, que tuvo la idea de que la Autoridad Portuaria de Cartagena financiara la terminación de las obras», dijo en referencia al bloqueo que sufrió la inversión en la etapa de Rodríguez Zapatero. López Miras recordó que el año pasado visitó la obras con el entonces ministro Íñigo de la Serna, «cuando estaban prácticamente terminadas». «Sin duda es algo positivo, por lo que ha trabajado y conseguido el PP, pero no es el fin. El objetivo es que haya alta velocidad en la Región de Murcia, y cada día que pasa el Partido Socialista en el Gobierno de España es un día más que tarda en llegar la alta velocidad».

Diego Conesa atribuye al Gobierno de Sánchez que se estén culminando las infraestructuras

Criticó que el Ministerio quiera «conformar a la Región con un híbrido que está averiado la mitad de los días. Tenemos que ir en autobús porque no hay ni siquiera híbrido, y ya se ha abierto la pasarela de Santiago el Mayor, que ahora todo el mundo ve fenomenal. Pero la realidad más allá de todo esto es que Murcia sigue siendo una de las pocas regiones sin alta velocidad. A mí sinceramente me da vergüenza; no me conformo con que pase un día más sin que llegue el AVE, cuando ya lo habríamos tenido aquí».

El líder socialista regional Diego Conesa, por su parte, señaló que existe «un déficit importante sobre infraestructuras que todos debemos revertir en los próximos años». Dijo que el cambio comenzó en 2018, y especialmente en este ejercicio, informa EP. A su juicio, «es el momento de cerrar episodios de los que llevamos hablando 30 años. Hemos cerrado el capítulo del aeropuerto, se va a cerrar el de Camarillas, y también lo hará la llegada del AVE a Murcia, soterrado, así como a Cartagena y Lorca, todo unido a la mejora de la red de Cercanías».

Croem pide la segunda parte

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Joaquín Segado, recordó que en el año 2010 se paralizó la obra y que el Puerto decidió afrontar la inversión para finalizarla mediante un convenio con Adif por 36,3 millones de euros. «Es una obra importante para el Puerto, pero también para toda la Región».

José Ballesta dio la bienvenida a cualquier opción que sea darle más posibilidades y alternativas a los viajeros, aunque recordó que su prioridad como alcalde de Murcia «es el soterramiento de las vías. Estamos moviéndolo todo por tierra, mar y aire para que se adjudique cuanto antes el tramo que falta».

El presidente de la patronal Croem, José María Albarracín, lo consideró «un paso importante, pero no el único que hay que dar». Agradeció el esfuerzo de sus predecesores en el cargo para reivindicar Camarillas durante varias décadas, así como el empeño del sector empresarial por desbloquear la obra que quedó atascada y olvidada en un cajón. «Pedimos que no se quede solo en eso y se siga trabajando para desdoblar y electrificar la línea, porque seguirá siendo la vía natural para conectar con Madrid. Esta segunda parte siempre ha estado en nuestras reivindicaciones», apuntó sobre el AVE por Cieza. «Existe además una enorme oportunidad para recrecer la presa de Camarillas y multiplicar por cinco su capacidad de almacenamiento. Pido a la clase política que complete el objetivo», señaló.