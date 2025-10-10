La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Miguel Ángel Esteve, ayer en San Pedro del Pinatar. LV

Esteve urge a atajar los nitratos en el acuífero del Mar Menor

El doctor en Biología de la UMU reclama el uso de biorreactores u otros sistemas para «reducir» la carga contaminante que llega desde la cuenca

Alexia Salas

Viernes, 10 de octubre 2025, 01:40

«El Mar Menor que tenemos ahora es más sensible a los cambios de temperatura y a las danas que antes del colapso», advirtió ... ayer el catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia Miguel Ángel Esteve. En la segunda jornada del encuentro del grupo de trabajo del Proyecto Belich, que realiza un seguimiento científico integral de la laguna para el Ministerio de Transición Ecológica, el doctor en Biología aseguró que «las descargas por las escorrentías de las ramblas y el acuífero [a la laguna] están ahora al 64% de lo que descargaban antes», en la peor situación del ecosistema. El científico atribuye «buena parte del colapso del Mar Menor (2010-2015) a la entrada masiva de salmuera que hubo con las numerosas desalobradoras»: 12 hectómetros cúbicos, con picos de 17. «Lógicamente, eliminar las desalobradoras ilegales ha reducido la llegada de nutrientes a la laguna» desde los campos de cultivo, destacó en San Pedro del Pinatar, en la sede del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC).

