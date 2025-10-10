Esteve urge a atajar los nitratos en el acuífero del Mar Menor

«El Mar Menor que tenemos ahora es más sensible a los cambios de temperatura y a las danas que antes del colapso», advirtió ... ayer el catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia Miguel Ángel Esteve. En la segunda jornada del encuentro del grupo de trabajo del Proyecto Belich, que realiza un seguimiento científico integral de la laguna para el Ministerio de Transición Ecológica, el doctor en Biología aseguró que «las descargas por las escorrentías de las ramblas y el acuífero [a la laguna] están ahora al 64% de lo que descargaban antes», en la peor situación del ecosistema. El científico atribuye «buena parte del colapso del Mar Menor (2010-2015) a la entrada masiva de salmuera que hubo con las numerosas desalobradoras»: 12 hectómetros cúbicos, con picos de 17. «Lógicamente, eliminar las desalobradoras ilegales ha reducido la llegada de nutrientes a la laguna» desde los campos de cultivo, destacó en San Pedro del Pinatar, en la sede del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC).

«No intervenir» en El Carmolí

El científico aconsejó, como acciones más inmediatas, la desnitrificación del acuífero «con biorreactores o con otros mecanismos» y «reducir los nutrientes que llegan por diversas rutas». Se mostró, además, partidario de «no intervenir» en la Marina del Carmolí, donde la Comunidad Autónoma invertirá 848.001,07 euros en su renaturalización. «Ya me opuse al proyecto inicial porque la Marina ya está naturalizada y tan solo, si se quiere facilitar el acceso, pues que pongan algunas pasarelas de madera, pero sin modificación alguna».

De los primeros resultados de la monitorización del Mar Menor, con sensores y otros dispositivos, los investigadores han compartido la constante presencia de fertilizantes inorgánicos en los aportes y componentes orgánicos «nada despreciables», como los restos de fertilización con estiércol, residuos de depuradoras y vertidos urbanos.

Control de riego y setos

De ahí la importancia de mejorar algunos métodos, como controlar la escorrentías y corregir la plantación de los setos perimetrales de los cultivos, indicó el investigador del Cebas-CSIC Gonzalo González Barberá.

«Hay que seguir haciendo protocolos de riego porque hay aún un margen de mejora muy grande para reducir la fertilización», explicó el experto en conservación de suelos y agua. Y alertó del peligro de la entrada de fósforo a través de las riadas, «porque se queda en el fondo como un 'stock' enorme que se libera cuando hace más calor». Aconsejó «mejorar el estado de los suelos para que filtren el agua, y eso se hace con carbono, como antes se hacía con cubiertas vegetales de podas trituradas, que además evitan la erosión del suelo con las escorrentías».