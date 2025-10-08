Una veintena de científicos ponen en común sus investigaciones sobre el Mar Menor y su cuenca vertiente El Miteco destaca su inversión de 15,8 millones para promover la recuperación de la laguna salada

El coordinador del proyecto Belich, Juan Manuel Ruiz; la directora del IEO Murcia, Elena Chaves; y la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Francisca Baraza, este miércoles, durante la jornada.

Una veintena de investigadores, científicos y técnicos del IEO-CSIC, el CSIC-Cebas y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) pondrán en común este miércoles y el jueves, en la sede del IEO de San Pedro del Pinatar, sus investigaciones sobre el Mar Menor y su cuenca vertiente, a cuyo seguimiento y monitorización el MITECO destina 15,8 millones de euros a través de la Línea 8 del Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor (MAPMM).

Esta jornada científica, organizada por el centro pinatarense del IEO-CSIC, la inauguró este miércoles la Comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Francisca Baraza; la directora del IEO Murcia, Elena Chaves, y Juan Manuel Ruiz, coordinador del Proyecto Belich, dotado con 4,5 millones de euros en la Línea 8.1 del MAPMM, y que permite a estos investigadores realizar un seguimiento científico integral de la laguna.

La primera jornada abordará el sistema autónomo de monitorización oceanográfica, en continuo y en tiempo quasi-real del estado ecológico del Mar Menor, gracias a la información suministrada por boyas, plataformas submarinas sensorizadas, mareógrafos y una estación meteorológica ubicados en seis puntos de la laguna desde enero de este año.

También se analizará la monitorización remota y las tomas de muestras en la columna de agua; la modelización numérica de procesos ecosistémicos y el desarrollo de una plataforma digital para la integración, análisis y publicación de datos, cerrándose la jornada con la presentación de un documental producido por el IEO sobre el proyecto Belich.

La segunda jornada comenzará la mañana del jueves con la sesión sobre cuantificación de las entradas de agua, sedimentos y nutrientes desde la cuenca vertiente a la laguna, que precederá a una presentación sobre la identificación de las fuentes y rutas de nutrientes (nitrógeno y fósforo) mediante trazadores isotópicos.

El bloque matinal concluirá con la sesión dedicada a la dinámica de nutrientes en la laguna y el acoplamiento béntico-pelágico (relaciones e intercambios de materia, energía y nutrientes entre la columna de agua y el fondo del ecosistema acuático).

Finalmente, la sesión vespertina estará protagonizada por la biogeoquímica de sedimentos superficiales; la proporción de oxígeno biológico y oxígeno atmosférico en el oxígeno disuelto en la columna de agua de la laguna y el análisis de los episodios extremos para el ecosistema lagunar.

La reunión de trabajo concluirá con una síntesis del encuentro, que clausurará el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Miteco.

El proyecto Belich, y la línea 8 del MAPMM en su conjunto, supone la mayor investigación hecha hasta la fecha sobre el Mar Menor y su cuenca vertiente, y en ella participan casi medio centenar de investigadores, expertos, técnicos y científicos en ecología, biología, hidrogeología e ingeniería, entre otras materias.

