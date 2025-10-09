La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sesión informativa en la sede del IEO en Lo Pagán, ayer, para conocer el Proyecto Belich. Miteco

Alertan del posible colapso de especies en el Mar Menor por sus temperaturas

«El calentamiento puede ser muy peligroso para el ecosistema», advierte el biólogo del IEO Juan Manuel Ruiz

Alexia Salas

Alexia Salas

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:22

Comenta

Un enemigo del Mar Menor, silencioso pero implacable, tiene en vilo a la comunidad científica. El aumento constante de las temperaturas puede ser uno de ... los efectos más peligrosos, sobre todo en un ecosistema vulnerable como el Mar Menor, con mucha carga de nutrientes, señala el biólogo Juan Manuel Ruiz, del Instituto Español de Oceanografía (IEO). En su sede de Lo Pagán se reúnen desde ayer 20 científicos para compartir sus conclusiones a raíz de los primeros resultados de los nuevos sistemas de medición que ha aportado el Proyecto Belich para conocer más a fondo la evolución del ecosistema.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

