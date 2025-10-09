Alertan del posible colapso de especies en el Mar Menor por sus temperaturas

Un enemigo del Mar Menor, silencioso pero implacable, tiene en vilo a la comunidad científica. El aumento constante de las temperaturas puede ser uno de ... los efectos más peligrosos, sobre todo en un ecosistema vulnerable como el Mar Menor, con mucha carga de nutrientes, señala el biólogo Juan Manuel Ruiz, del Instituto Español de Oceanografía (IEO). En su sede de Lo Pagán se reúnen desde ayer 20 científicos para compartir sus conclusiones a raíz de los primeros resultados de los nuevos sistemas de medición que ha aportado el Proyecto Belich para conocer más a fondo la evolución del ecosistema.

La temperatura del agua alcanzó los 31 grados el pasado verano y, según confirma el investigador, la tendencia es creciente y, cada año, el máximo supera al anterior, así que la gráfica del calentamiento da realmente miedo. Si, como es de esperar, se mantiene la tendencia al alza, Ruiz augura que algunas especies pueden llegar a los límites de tolerancia.

¿Cuál sería el escenario? Para el científico, es difícil saberlo, pero toda la biomasa de esas especies se puede descomponer, liberarse al ecosistema y provocar otro episodio disruptivo, como el que vimos en 2016; con la sopa verde. Aclara que esto no sabemos si ocurrirá, pero lo cierto es que la temperatura no para de subir.

Conocer los grados del agua en distintos puntos y horas de manera continua es una de las capacidades del sistema autónomo de monitorización oceanográfica promovido por el Proyecto Belich. Dotado con 4,5 millones de euros del Marco de Actuaciones Prioritarias del Mar Menor del Ministerio para la Transición Ecológica, se ha incorporado una red de boyas, plataformas submarinas con sensores, mareógrafos y una estación meteorológica en seis puntos de la laguna.

Los investigadores cuentan por primera vez con unos dispositivos robóticos (landers), que se despliegan en los fondos marinos para alojar sensores que miden parámetros ambientales durante largos periodos de tiempo. Se han colocado en zonas estratégicas para recoger información hasta ahora desconocida, como el intercambio de aguas por las golas entre el Mar Menor y el Mediterráneo.

Críticas por la obra del Carmolí

«El flujo masivo de datos de calidad nos permitirá adelantarnos a acontecimientos, como una anoxia o un bloom de fitoplancton, para emitir alertas temprana», explica Ruiz. Los datos se podrán compartir en abierto con la ciudadanía, para despertar a nivel social, científico y en los órganos de las administraciones conciencia para adoptar medidas.

Por otra parte, la asociación Acomur, que reúne a las mayores empresas constructoras de obra pública de la Región, ha criticado la adjudicación a Tragsa de las obras de recuperación de la Marina del Carmolí;sin convocar licitación pública, afirmó en un comunicado. Considera un perjuicio directo a las constructoras de la Región, que no han tenido posibilidad de presentar sus proyectos; a la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.

La obra tiene un presupuesto de 848.001,07 euros de los fondos europeos Next Generation y se prevé terminarlas en seis meses.