Imagen de archivo de una persona dependiente en un Centro de Día. Javier Carrión/ AGM

La espera para la dependencia crece un 9,6% en un año y deja a la Región de Murcia a tres días de la cola nacional

Mientras Andalucía, la comunidad con más demora, ha recortado el tiempo medio en 90 días desde agosto de 2024, la Comunidad lo ha incrementado en 49

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Lunes, 29 de septiembre 2025, 01:33

El tiempo que los ciudadanos de la Región de Murcia tienen que esperar desde que solicitan el reconocimiento de las ayudas de la dependencia ... hasta que las ven hacerse efectivas ha crecido un 9,6% en los últimos 12 meses, pasando de los 513 días registrados en agosto de 2024 a 562 en el mismo mes de este año. Son más de siete meses más que la media nacional, que se sitúa en 345 días, lo que mantiene a la Comunidad como la segunda región con mayor demora.

