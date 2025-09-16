La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ayuntamiento de Alhama. Ayto.

El Ayuntamiento de Alhama solicita al IMAS que amplíe el número de plazas para la dependencia

El equipo de Gobierno demanda también a la Comunidad que aumente las sesiones conveniadas para la Atención Temprana

LA VERDAD

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:17

El Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno regional la ampliación de plazas en el centro de día de mayores para pasar de 28 a 34, «con el objetivo de reducir la histórica lista de espera y mejorar la atención a la población mayor del municipio», explican desde el consistorio. Asimismo, han puesto en conocimiento del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) el estado de las obras de ampliación del centro de día para personas con discapacidad, cuya inversión ha superado los 400.000 euros del presupuesto municipal, y han anunciado su próxima puesta en funcionamiento antes de que termine el año. Según el Ayuntamiento, también ha puesto a disposición suelo municipal para la creación de una nueva residencia de ancianos en Alhama.

Así se lo trasladó la alcaldesa de Alhama, Rosa Sánchez, y su concejala de Bienestar Social, Nani Navarro, a la directora gerente del Imas, Verónica López, y la directora y la subdirectora general de Personas con Discapacidad de la Región, Miriam Pérez y Salvadora Titos, en la reunión que mantuvieron ambas partes.

En materia de atención temprana, la administración local ha solicitado aumentar el número de sesiones conveniadas, para garantizar «que ningún niño se quede sin plaza con el inicio del nuevo curso escolar». Actualmente el centro atiende a 105 menores, destacando que, gracias a la puesta en marcha del nuevo servicio en la Casa de las Menas, se consiguió eliminar la lista de espera y el objetivo es mantener esta situación.

Por otro lado, desde el Consistorio se ha pedido al IMAS que estudie la posibilidad de conveniar plazas en el Centro Municipal de Atención Psicosocial, pionero en la Región de Murcia y costeado íntegramente por el Ayuntamiento, con una financiación anual de 130.000 euros, con el fin de seguir apostando por la salud mental en el municipio.

