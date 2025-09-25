La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las empresas del metal reclaman que se ponga en marcha «cuanto antes» el Plan Industrial de la Región de Murcia

El presidente de Fremm lo ve «imprescindible» para la competitividad y el empleo de calidad, a la vez que insta a aprovechar con el Caetra la mayor inversión en Defensa

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:28

«Los datos confirman que el metal es uno de los motores de la reactivación industrial de la Región. Nuestro reto es consolidar este impulso ... con innovación, inversión y formación para que el crecimiento se traduzca en mayor competitividad y empleo de calidad». Ese fue el mensaje que lanzó este jueves el presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm), Alfonso Hernández Zapata, en el marco de la 48º asamblea general de esta patronal sectorial, antes de reivindicar que «para lograrlo, es imprescindible que el Plan Industrial de la Región de Murcia vea la luz cuanto antes y se ponga en marcha, dotando al sector de un marco estable y ambicioso que respalde su desarrollo».

