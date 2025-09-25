La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreaciones del futuro Centro de Capacitación Industrial, Naval, Náutico y de Transformación Tecnológica. Fremm

Aprobados los 5,5 millones para iniciar la construcción del Centro de Capacitación Industrial de Fremm en Cartagena

López Miras subraya que es «una apuesta conjunta de administraciones y empresarios» para la reindustrialización y la formación especializada en la Región de Murcia

LA VERDAD

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:44

El presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, anunció que el Consejo de Gobierno celebrado en Cartagena este jueves aprobó el gasto de los 5,5 millones de euros comprometidos para el nuevo Centro de Capacitación Industrial, Naval, Náutico y de Transformación Tecnológica que impulsa la Federación Regional de Empresarios del Metal (Fremm) en Cartagena.

«Este centro será un hito histórico», afirmó López Miras, quien puso en valor que «Comunidad, Ayuntamiento, Fremm y empresarios hemos sabido trabajar de forma conjunta en este proyecto, y vamos a poner en marcha un centro pionero, único a nivel nacional, y que va a ser el mejor en formación industrial naval y náutico de toda España».

En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional explicó que con este «compromiso cumplido» se da luz verde a «un centro que permitirá la creación de talento, de oportunidades, y que ayudará a la reindustrialización de muchas de nuestras empresas».

La aprobación del Consejo de Gobierno supone un paso decisivo para que sea una realidad este centro, que ofrecerá un espacio de formación adaptado a la nueva realidad industrial y tecnológica, generará oportunidades laborales y atraerá talento especializado.

Ubicadas en una parcela de más de 15.000 metros cuadrados del Polígono Industrial Los Camachos, las instalaciones proporcionarán formación especializada en 30 oficios vinculados sobre todo al sector metalúrgico, tales como fabricación mecánica, automatización industrial y energías renovables.

«El centro responderá a una necesidad urgente de profesionales cualificados, imprescindibles para grandes empresas tractoras como Navantia, Sabic, Repsol o Ilboc, así como para la amplia red de empresas auxiliares que generan miles de empleos en Cartagena y su comarca», valoran fuentes del Ejecutivo autonómico.

La Comunidad ha tenido en cuenta que la formación adaptada al escenario actual y al tejido productivo es clave para la reindustrialización. Así, más de 3.000 puestos de trabajo en la Región de Murcia no pueden cubrirse a día de hoy por falta de personal cualificado. Además, se ha valorado el efecto beneficioso que tendrá el incremento de la oferta formativa para los jóvenes, los desempleados, los trabajadores que necesitan reciclarse y los empresarios que reclaman profesionales preparados.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  2. 2 Las Hermanas Pobres de Santa Clara en Algezares abren sus puertas a dos jóvenes incorporaciones
  3. 3 Un accidente múltiple con seis heridos provoca retenciones en la autovía A-30 a la altura de Lorquí
  4. 4 Investigan a un conductor que circulaba bebido y drogado en Los Alcázares cuando tuvo un accidente en el que murió un motorista
  5. 5 Consulta la fecha de tu operación en la Región de Murcia antes de la llamada oficial: tardarás solo unos segundos
  6. 6

    Novedades con miga en la Región de Murcia para el nuevo curso gastronómico
  7. 7

    El alcalde de La Unión presenta la denuncia contra el Ministerio por la bahía de Portmán
  8. 8

    Trece municipios de la Región de Murcia aspiran ya a albergar el centro de microchips
  9. 9

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  10. 10 Un motorista herido al colisionar con un coche en el centro de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Aprobados los 5,5 millones para iniciar la construcción del Centro de Capacitación Industrial de Fremm en Cartagena

Aprobados los 5,5 millones para iniciar la construcción del Centro de Capacitación Industrial de Fremm en Cartagena