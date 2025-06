Educación dará las Matrículas de Honor sin que cuente la nota de Religión

La Consejería de Educación ha decidido resolver y otorgar las Matrículas de Honor a los estudiantes de Bachillerato que las han logrado este año sin ... contabilizar en la media la nota de Religión, en contra de su propio criterio. Lo hace, aclara en un comunicado remitido a los institutos, «para garantizar que los alumnos que han demostrado un rendimiento académico excelente durante el presente curso 2024/2025 puedan disfrutar, antes de que empiece el próximo curso, del derecho a la gratuidad de los derechos de matrícula por servicios académicos en la primera matrícula».

La Administración regional añade en su comunicado que «sin prejuzgar el resultado del recurso pendiente ni la legalidad de los preceptos suspendidos de la Orden de 4 de julio de 2024, pero en línea con el criterio que resulta de los Autos suspensivos de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, se acuerda que los centros docentes podrán otorgar la distinción de la Matrícula de Honor en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato a aquellos alumnos que, habiendo superado todas las materias en la evaluación ordinaria, hayan obtenido como nota media normalizada de la etapa una calificación igual o superior a 9. El número máximo de matrículas de honor que podrá otorgar un centro educativo se limitará a una por cada diez alumnos matriculados en el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, y a una por cada diez alumnos matriculados en segundo curso de Bachillerato. Una vez finalizado el procedimiento judicial y en función del sentido del fallo que en el mismo se dicte, esta Administración educativa promoverá cuantos procedimientos administrativos sean necesarios para ajustar los actos de otorgamiento al contenido de la sentencia».

La disputa judicial que dejó a los estudiantes sin el reconocimiento a su trabajo, que además da derecho a la matrícula gratuita del primer curso en la Universidad, se centra en la cuestión de si la asignatura de Religión debe contar a efectos de calcular la media de los alumnos, como defiende la Consejería; o no, como pretendía el Ministerio. La orden de evaluación de julio del pasado año de la Consejería de Educación establecía que la Religión debía tenerse en cuenta en el cálculo de la nota media utilizado. Esa disposición fue recurrida por el sindicato Sterm, que defendió que contraviene lo expuesto por la legislación estatal y autonómica, que «establece que esta asignatura no puede tenerse en cuenta en procesos de concurrencia competitiva, ayudas al estudio ni becas».

La Consejería solicitó levantar esa suspensión cautelar, petición que ha denegado el TSJ, que aún no ha dictado sentencia sobre el asunto. Entre tanto, Educación remitió la circular a los centros suspendiendo las distinciones. «La situación no está resuelta por parte del magistrado; se está esperando la sentencia definitiva. Educación la pospone durante unas semanas hasta que se produzca la sentencia la decisión paran no causar ningún perjuicio si se nos da la razón a la parte demandante. En cualquier caso antes de que se haga efectiva la apertura del plazo de matrícula en las universidades la Administración las otorgará», puntualizó días después. A la vista de que «a día de hoy no ha habido pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto ni se ha levantado la suspensión», Educación ha decidido otorgarlas provisionalmente sin contar para calcular la media con la calificación en Religión, como le sugirió el juez. «Una vez finalizado el procedimiento judicial y en función del sentido del fallo que en el mismo se dicte, esta Administración educativa promoverá cuantos procedimientos administrativos sean necesarios para ajustar los actos de otorgamiento al contenido de la sentencia», destaca la comunicación.