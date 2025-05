Educación dará las matrículas de honor antes de que abran la inscripción a las universidades

La Consejería de Educación se ha comprometido a otorgar las matrículas de honor a los alumnos de ESO y Bachillerato que han hecho méritos antes ... de que se abra el período de matrícula en las universidades. La medida anunciada este lunes por el consejero de Educación pretende resolver el embrollo generado después de que la Administración regional enviará a los institutos el viernes una circular en la que informaba de la suspensión de las distinciones 'sine die'. Educación ha acotado ahora esa suspensión, que vence antes de que se abra el plazo de matrícula, después de las quejas de familias y estudiantes, que acusaban a la Administración de dejar «desamparados» a los alumnos con los mejores expedientes.

La disputa judicial que ha dejado de momento a los estudiantes sin el reconocimiento a su trabajo, que además da derecho a la matrícula gratuita del primer curso en la Universidad, se centra en la cuestión de si la asignatura de Religión debe contar a efectos de calcular la media de los alumnos, como defiende la Consejería; o no, como pretendía el Ministerio. La orden de evaluación de julio del pasado año de la Consejería de Educación establecía que la Religión debía tenerse en cuenta en el cálculo de la nota media utilizado. Esa disposición fue recurrida por el sindicato Sterm, que defendió que contraviene lo expuesto por la legislación estatal y autonómica, que «establece que esta asignatura no puede tenerse en cuenta en procesos de concurrencia competitiva, ayudas al estudio ni becas».

La Consejería solicitó levantar esa suspensión cautelar, petición que ha denegado el TSJ, que aún no ha dictado sentencia sobre el asunto. Entre tanto, Educación remitió la circular a los centros suspendiendo las distinciones. «La situación no está resuelta por parte del magistrado; se está esperando la sentencia definitiva. Educación la pospone durante unas semanas hasta que se produzca la sentencia la decisión paran no causar ningún perjuicio si se nos da la razón a la parte demandante. En cualquier caso antes de que se haga efectiva la apertura del plazo de matrícula en las universidades la Administración las otorgará. Si se ha dictado sentencia, la acataremos; y si no es así, se hará el cálculo sin tener en cuenta la calificación de Religión», ha asegurado el consejero.

Las distinciones estarán otorgadas pues en cualquier caso antes de que se abra el periodo de matriculación en las universidades. Si en ese momento hay ya una sentencia al respecto, las matrículas de honor se concederán en función de lo que dicte la sentencia (si se da la razón a Educación, contará la Religión; y si ocurre al contrario, no) y, si no la hay, se concederán sin tener en cuenta la nota de la asignatura de Religión, ya que esa medida está suspendida.

El consejero entiende que el tribunal solo ha denegado levantar la suspensión cautelar de la Orden de Evaluación, pero no se ha pronunciado sobre la pertinencia o no de computar la asignatura de Religión y podría todavía dar la razón a la Consejería y avalar que sí compute.