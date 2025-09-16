La economía social de toda Europa reivindica en Murcia que no se le recorte el presupuesto

La Región de Murcia se convierte desde este martes en el epicentro europeo de la economía social con la cumbre que reúne en la capital ... durante esta semana a más de 700 personas, entre ellas siete ministros de diferentes países de la UE y representantes de 200 organizaciones.

La inauguración de la cumbre tuvo lugar este martes en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, con presencia de la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, y el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) y de la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia (Ucomur), Juan Antonio Pedreño, clave para que la Región acoja esta cita.

Pedreño calificó de «hecho histórico» que Murcia acoja un encuentro internacional de este tipo, donde se va a hacer balance del Plan de Acción Europeo de la Economía Social, que alcanza su fase intermedia, y se discutirá del marco financiero plurianual de la Comisión Europea para el periodo entre 2028 y 2034.

En ese sentido, el presidente de Cepes expresó la preocupación que existe en el sector por el hecho de que el contexto geopolítico mundial, marcado por la guerra comercial con Estados Unidos por los aranceles impuestos por Donald Trump y la exigencia de incrementar el gasto en defensa, implique una pérdida de fondos para la sectores como la economía social. Así, Pedreño recordó que «si queremos potenciar la autonomía estratégica de Europa, eso pasa por el desarrollo de lo local, y lo local es la economía social».

Asimismo, el responsable murciano señaló que la economía social debe de ponerse en el centro de los principales retos que tiene actualmente el continente, particularmente la transición energética y la transformación digital, «que nos obligan a una adaptación constante».

Por su parte, la consejera Marisa López Aragón destacó que «la economía social es un modelo que genera empleo de calidad y fortalece la cohesión territorial» y recordó que «la Región de Murcia ha firmado recientemente el VI Pacto de Economía Social 2025-2028, dotado con más de 55 millones de euros y es la primera comunidad autónoma en contar con este tipo de pactos».

En la jornada de este martes, el Auditorio acogió la reunión del intergrupo del Parlamento Europeo para economía social, que por primera vez salía de la Eurocámara. Su copresidenta, Irene Tinagli, intervino mediante videoconferencia para reivindicar un papel más activo en materias como la vivienda. La primera mesa redonda contó con la participación del eslovaco Branislav Ondrus, que fue ministro de aquel país, y de la eurodiputada del PP de la Región Maravillas Abadía. Discutieron sobre la revisión del Plan de Acción Europeo de la Economía Social, en una segunda fase en la que hay que centrarse en su implementación dentro de los Estados miembros. La segunda mesa versó sobre los presupuestos de la Comisión Europea en lo referido a la economía social, coincidiendo todos los asistentes en la necesidad de reafirmar la apuesta de inversión por este tipo de economía.

Tras las conferencias, los asistentes tenían previsto visitar distintas empresas de economía social de la Región como Hefame, Alimer, Sustratos del Sureste y La Solar, mientras que por la tarde recorrerán el centro histórico de Murcia y serán recibidos por el alcalde de la capital, José Ballesta, en el Ayuntamiento.

Este miércoles, el día de los ministros

El día grande de la cumbre será este miércoles, cuando se dejarán ver por Murcia la comisaria europea la vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) y comisaria de Capacidades, Educación, Empleo de Calidad y Derechos Sociales, la rumana Roxana Mînzatu; así como ministros de Austria, Francia, Rumanía, Eslovenia, Bulgaria, Chipre y Polonia. También está anunciada la presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Así, tendrán lugar tres paneles, en uno de los cuales participará el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en calidad de vicepresidente del Comité de las Regiones, e Idoia Mendía, vicepresidenta del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo. En este panel, se profundizará sobre los asuntos tratados el día anterior, es decir, sobre el grado de ejecución del Plan de Acción de Economía Social y los objetivos de futuro de la Comisión Europea sobre el sector.

El tercer panel es el que contará con la comisaria Mînzatu («quien ha modificado su agenda para venir a esta cumbre», apuntó Pedreño) y los ministros de Austria, Francia, Rumanía, Eslovenia, Bulgaria, Chipre y Polonia, así como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno español, Yolanda Díaz.

El Auditorio acogerá el mismo miércoles la entrega de los Premios Europeos de la Economía Social, además de la reunión de todos los directores generales de Economía Social de las comunidades autónomas con el Ministerio de Trabajo. El programa incluye, el jueves 18, un taller práctico sobre economía social en el Mediterráneo sur, con representantes de los gobiernos de Mauritania, Marruecos, Palestina, Túnez, Líbano y Turquía. El jueves se celebra también el Día de las Empresas de Inserción.