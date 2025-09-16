La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Juan Antonio Pedreño se dirige a los asistentes en la inauguración del congreso. Vicente Vicéns / AGM

La economía social de toda Europa reivindica en Murcia que no se le recorte el presupuesto

La Región acoge esta semana la primera cumbre europea del sector, preocupado por una posible reducción de fondos como consecuencia de los aranceles y la obligación de incrementar el gasto en defensa

David Gómez

David Gómez

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:55

La Región de Murcia se convierte desde este martes en el epicentro europeo de la economía social con la cumbre que reúne en la capital ... durante esta semana a más de 700 personas, entre ellas siete ministros de diferentes países de la UE y representantes de 200 organizaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

