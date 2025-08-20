Dos técnicos de la Región de Murcia se incorporan a la extinción del incendio de Jarilla Un oficial de enlace con el equipo alemán y una coordinadora de medios aéreos refuerzan la operatividad del dispositivo internacional, mientras veinte brigadistas murcianos siguen trabajando en Extremadura

El Oficial de Enlace de Técnicos de Extinción de la Región de Murcia toma contacto con el equipo alemán en el Puesto de Mando Avanzado de Jarilla.

Miércoles, 20 de agosto 2025

La Región de Murcia refuerza desde este miércoles su participación en la misión FAST (Forest Assessment Support Team), el equipo de asesoramiento de respuesta a los incendios forestales, en la que el Gobierno nacional pide ayuda a las comunidades autónomas para dar apoyo a la extinción del incendio forestal declarado en Jarilla (Cáceres), con la incorporación de dos técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. Estos profesionales asumirán funciones de enlace y coordinación que resultan esenciales en un operativo multinacional de alta complejidad.

La Unidad de Defensa contra Incendios Forestales (UDIF) está integrada en el mecanismo de la coordinación de este con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), que reclamó el apoyo el pasado lunes.

Uno de ellos se ha incorporado ya como oficial de enlace con el equipo alemán desplazado a la zona. Su cometido consiste en actuar como punto de conexión entre los especialistas llegados de Alemania y la dirección de extinción del incendio, facilitando la comunicación fluida y eficaz en todas las fases de la operación. Desde primera hora de la mañana ha tomado contacto con el contingente extranjero en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Jarilla, ubicado en La Granja, donde ha participado en el briefing de planificación junto a la dirección de extinción.

El otro integrante de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales (UDIF) se ha desplazado a Plasencia hasta la base aérea de Matacán (Salamanca), una instalación militar de referencia que acoge parte del operativo internacional. Allí se incorporó esta mañana a la reunión con los equipos de helicópteros Black Hawk procedentes de Eslovaquia, para comenzar su labor como coordinadora de medios aéreos. Su tarea es integrar la operatividad de estos recursos en la estrategia global de extinción, en contacto directo con los responsables de operaciones aéreas y la dirección técnica.

La figura del oficial de enlace desempeña un papel determinante en dispositivos internacionales como el de Jarilla. Entre sus funciones se incluyen trasladar al equipo extranjero las instrucciones de operaciones emitidas por la dirección técnica de extinción, facilitar la comprensión de las técnicas de trabajo, orientar sobre la interpretación de las condiciones del incendio, ayudar a posicionar a las brigadas en el terreno e intermediar con los mandos de sector. En definitiva, garantiza que la información fluya en ambas direcciones y que los esfuerzos se desarrollen de manera cohesionada y eficaz.

De igual forma, la coordinación de medios aéreos en un operativo donde intervienen recursos de distintos países es fundamental para optimizar la eficacia y la seguridad. El trabajo de la técnica murciana contribuirá a sincronizar la actividad de las aeronaves internacionales con la del resto de medios desplegados en la zona.

Veinte efectivos forestales

A estos dos nuevos refuerzos se suman los 20 efectivos de las Brigadas Forestales de la Región de Murcia que se encuentran en tierras extremeñas colaborando directamente en las tareas de extinción (este miércoles en el municipio de Jerte). Se trata de personal altamente cualificado en intervenciones de gran magnitud que ha sido movilizado como parte de los mecanismos de cooperación interterritorial.

La participación de la Región de Murcia en la misión FAST refleja el compromiso de la Comunidad Autónoma con la cooperación nacional e internacional en la lucha contra los incendios forestales, un reto que exige la implicación conjunta de medios humanos y técnicos. La experiencia acumulada por los profesionales murcianos en la gestión de incendios de elevada complejidad supone un valor añadido en dispositivos que requieren una respuesta rápida, coordinada y adaptada a diferentes entornos operativos.

La incorporación de técnicos murcianos al dispositivo contribuye a reforzar la integración de los recursos internacionales en la estrategia de extinción, asegurando que el trabajo en el terreno sea seguro, ordenado y eficaz. Tanto en las labores de enlace con brigadas terrestres extranjeras como en la coordinación de helicópteros y medios aéreos, la participación murciana representa un apoyo decisivo en la lucha contra el fuego.

La misión FAST continuará desplegada mientras se mantengan las necesidades operativas del incendio, con la participación activa de la Región de Murcia tanto en tareas de extinción como en la asistencia técnica especializada.