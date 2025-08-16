La Región de Murcia envía 20 efectivos a Extremadura para ayudar en los incendios El dispositivo que manda la Comunidad también cuenta con un helicóptero y diferentes vehículos de extinción

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, confirmó en la mañana de este sábado que van a enviar a Extremadura 20 efectivos con un helicóptero y diferentes vehículos de extinción para ayudar en la lucha contra el fuego.

A través de una publicación en sus redes sociales, López Miras reclamó que el Gobierno central «actúe y movilice al Ejército, no sólo a la UME, ante esta grave situación».

«Las comunidades autónomas, por supuesto, nos ayudamos en todo lo que podemos, pero algunas como la Región de Murcia se encuentran en riesgo extremo y nuestros recursos deben estar preparados para responder ante una posible emergencia», añadió el presidente murciano.