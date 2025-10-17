La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Varias personas esperan a las puertas del comedor de Jesús Abandonado en Murcia en una imagen de archivo. Javier Carrión/ AGM

Uno de cada dos murcianos sería pobre sin ayudas sociales

Un estudio de la Red contra la Pobreza revela el impacto de las prestaciones para reducir esta tasa, que en la Región disminuye hasta el 26%

María García Clemente

Viernes, 17 de octubre 2025, 01:40

Todas las ayudas de la Administración pública permiten reducir casi a la mitad la tasa de pobreza de la Región de Murcia. Es la conclusión ... a la que llega el nuevo informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que analiza el efecto de las transferencias del Estado para la renta disponible de las familias. Entre estas ayudas se encuentran las de vivienda, desempleo, jubilación, enfermedades, invalidez o el Ingreso Mínimo Vital, entre otras, y provienen tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas. El estudio considera «determinante» el impacto de esas subvenciones para reducir la pobreza entre los ciudadanos; tanto, que en la Región de Murcia uno de cada dos murcianos estaría dentro del rango de pobreza si no percibiera alguno -o varios- de estos pagos.

