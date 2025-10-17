Uno de cada dos murcianos sería pobre sin ayudas sociales

Todas las ayudas de la Administración pública permiten reducir casi a la mitad la tasa de pobreza de la Región de Murcia. Es la conclusión ... a la que llega el nuevo informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que analiza el efecto de las transferencias del Estado para la renta disponible de las familias. Entre estas ayudas se encuentran las de vivienda, desempleo, jubilación, enfermedades, invalidez o el Ingreso Mínimo Vital, entre otras, y provienen tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas. El estudio considera «determinante» el impacto de esas subvenciones para reducir la pobreza entre los ciudadanos; tanto, que en la Región de Murcia uno de cada dos murcianos estaría dentro del rango de pobreza si no percibiera alguno -o varios- de estos pagos.

El propio informe pone como ejemplo a la Comunidad, junto con Asturias y Canarias, «donde sin transferencias habría en torno al 48% de población en pobreza; sin embargo, gracias a todas las prestaciones sociales la pobreza se disminuye en las tres, aunque con diferente intensidad». Así, en la Región de Murcia se queda en un 26%, prácticamente igual que en las islas (24,6%), mientras que en Asturias desciende al 15%.

Pobreza con y sin ayudas del Estado %, 2024 Salen de la pobreza por jubilación y supervivencia Salen por el resto de prestaciones Tasa de pobreza Pobreza sin transferencias 6,4 61,9 14,1 41,4 Melilla 8,5 15,7 29,2 53,4 Andalucía 8,2 17 Extremadura 27,5 52,7 8,2 27,4 14,8 50,3 C.-La Mancha 6,6 8 34,6 49,2 Ceuta 9,3 26 12,8 48,1 R. de Murcia 6 26 Asturias 15,6 47,6 8,4 14,3 24,6 47,3 Canarias 5,9 15,6 24,8 Valencia 46,3 5,7 C. y León 18,5 21,5 45,7 7 17,3 Cantabria 20,9 45,2 6,3 19,7 16,6 42,6 Total 4,1 19,4 18,9 42,4 La Rioja 5,6 Galicia 14,2 22,5 42,3 5,3 15,1 Aragón 19,8 40,3 4,2 14,2 16,5 34,9 Navarra 5,7 16 12,9 34,6 Cataluña 5,7 País Vasco 9,4 19,3 34,4 3,1 14,3 15,4 32,8 Madrid 7,2 11,3 11,1 29,7 Baleares Fuente: EAPN Pobreza con y sin ayudas del Estado %, 2024 Salen de la pobreza por jubilación y supervivencia Salen por el resto de prestaciones Tasa de pobreza Pobreza sin transferencias 6,4 61,9 14,1 41,4 Melilla 8,5 15,7 29,2 53,4 Andalucía 8,2 17 Extremadura 27,5 52,7 8,2 27,4 14,8 50,3 C.-La Mancha 6,6 8 34,6 49,2 Ceuta 9,3 26 12,8 48,1 R. de Murcia 6 26 Asturias 15,6 47,6 8,4 14,3 24,6 47,3 Canarias 5,9 15,6 24,8 Valencia 46,3 5,7 C. y León 18,5 21,5 45,7 7 17,3 Cantabria 20,9 45,2 6,3 19,7 16,6 42,6 Total 4,1 19,4 18,9 42,4 La Rioja 5,6 Galicia 14,2 22,5 42,3 5,3 15,1 Aragón 19,8 40,3 4,2 14,2 16,5 34,9 Navarra 5,7 16 12,9 34,6 Cataluña 5,7 País Vasco 9,4 19,3 34,4 3,1 14,3 15,4 32,8 Madrid 7,2 11,3 11,1 29,7 Baleares Fuente: EAPN Pobreza con y sin ayudas del Estado %, 2024 Salen de la pobreza por jubilación y supervivencia Salen por el resto de prestaciones 61,9 Tasa de pobreza Pobreza sin transferencias 53,4 52,7 14,1 50,3 49,2 48,1 47,6 47,3 46,3 45,7 45,2 42,6 42,4 42,3 15,7 8 6,4 17 40,3 14,8 12,8 14,3 34,9 15,6 34,6 34,4 6,6 32,8 21,5 20,9 26 16,6 8,5 29,7 18,9 8,2 8,2 22,5 9,3 19,8 8,4 5,9 16,5 16 15,4 19,3 11,1 6,3 4,1 5,7 7 41,4 6 5,3 34,6 5,6 4,2 3,1 5,7 7,2 29,2 27,5 27,4 26 24,8 24,6 5,7 19,7 19,4 18,5 17,3 15,6 15,1 14,3 14,2 14,2 12,9 11,3 9,4 Valencia Cantabria Navarra Cataluña Melilla Andalucía Extremadura Castilla-La Mancha Ceuta Región de Murcia Asturias Canarias Total La Rioja Galicia Aragón País Vasco Madrid Castilla y León Baleares Fuente: EAPN

Una de las prestaciones más numerosas, la pensión por jubilación, deja un «importante impacto en la generación de pobreza», según el estudio, que indica que el 42% de la población que percibe estas ayudas está por debajo del umbral de la pobreza en la Región de Murcia, y de ella el 17,4% queda en pobreza severa.

La Comunidad es la que más porcentaje de su presupuesto destina a gasto social, pero está entre las que menos dedica a cada habitante

Si se excluye de este conjunto de prestaciones las de jubilación y supervivencia (es decir, las de viudedad u orfandad, entre otras), la Región de Murcia presenta el mayor porcentaje de ciudadanos a los que el resto de subvenciones les permite salir de la pobreza, con un 9,3%, seguida de Andalucía, con un 8,5%.

El informe también recoge la paradoja de que el presupuesto regional de la Comunidad es el mayor en porcentaje de toda España en gasto social, ya que un 64% de las partidas de las cuentas autonómicas se destina a estas políticas; y sin embargo, al considerar el gasto por habitante, la Región se queda en las últimas posiciones con 3.260 euros por cada murciano, muy lejos de los 4.500 euros de Navarra o los 4.344 del País Vasco. aunque la media española se sitúa en 3.277 euros.

Dos de las regiones con mayor PIB per cápita, como son Cataluña y la Comunidad de Madrid, tienen incluso menores ratios de gasto social por habitante que la Región de Murcia.