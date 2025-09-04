La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, en una imagen de archivo. Kiko Asunción / AGM

En directo, la rueda de prensa del Consejo de Gobierno

El portavoz del Ejecutivo autonómico informa de los acuerdos tratados

LA VERDAD

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:22

Top 50
  1. 1 Hieren de un disparo a un hombre al irrumpir en un chalé de Molina de Segura para robar una plantación de maría
  2. 2

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3

    Recibe una herencia de 500.000 euros tras probar a sus hermanastros de Murcia que su padre fue un reputado médico
  4. 4 Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros
  5. 5 Horario y todo el recorrido que hará la Virgen de la Fuensanta en su bajada a Murcia hoy
  6. 6 Por qué la actriz Verónica Echegui estaba enamorada del acento murciano
  7. 7 Miras, sobre la propuesta de referéndum de Vox para los centros de menores: «En el ordenamiento jurídico está la respuesta»
  8. 8 Vox redobla la presión al PP y pide ahora cerrar todos los centros de menores
  9. 9 El aeropuerto de la Región de Murcia se libra de los recortes de Ryanair, que podría aumentar su oferta
  10. 10

    Villas Caravaning concluye su primer verano cerrado con división entre vecinos y empresa

