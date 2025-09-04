El Plan Copla cierra el verano con 700 rescates y 9.000 atenciones de primeros auxilios

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, presentó este jueves los principales acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno de la Región. Entre ellos, detalló ... los balances de los planes Copla e Infomur, medidas en materia social y sanitaria, así como actuaciones de promoción turística.

Durante los meses de julio y agosto, el Plan Copla desplegó diariamente a 300 profesionales y más de 60 vehículos en playas costeras y fluviales. En este periodo se registraron 27.300 intervenciones, de las que 17.000 fueron servicios de información y asistencia, 9.000 atenciones de primeros auxilios y 700 rescates. En paralelo, el Plan Infomur movilizó a más de 500 efectivos frente a incendios forestales y entre junio y agosto se contabilizaron 64 siniestros, «la mayoría de escasa extensión, aunque un 36% fueron supuestamente intencionados», apuntó Ortuño.

El Ejecutivo también aprobó ayudas por 7,7 millones de euros para reforzar la atención social a familias y menores en riesgo de exclusión. De esa cifra, 4,4 millones se destinarán a ayuntamientos y entidades sociales, y 3,3 millones a sufragar gastos de funcionamiento de centros de Servicios Sociales de Atención Primaria. «El objetivo es asegurar un entorno que permita el desarrollo personal a todos esos menores, mejorar la situación social y laboral de esta familia, vulnerables y prevenir de manera precoz cualquier tipo de violencia hacia la familia».

En el ámbito sanitario, se autorizó una inversión de 1,2 millones de euros para la adquisición de nueve ambulancias asistenciales de tipo C, destinadas a sustituir vehículos próximos a cumplir una década en servicio. «Se trata de unidades de soporte vital avanzado con capacidad para atender a pacientes críticos», detalló el portavoz del Ejecutivo regional.

Finalmente, en el área de turismo, se concedió una subvención de 90.000 euros al Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz para consolidar el municipio como destino de referencia en el marco del Camino de la Cruz y reforzar eventos culturales y deportivos vinculados al Año Jubilar.