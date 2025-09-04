La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, este jueves en rueda de prensa. Kiko Asunción / AGM

El Plan Copla cierra el verano con 700 rescates y 9.000 atenciones de primeros auxilios

El portavoz del Gobierno regional expone el balance del dispositivo de vigilancia en playas y salvamento en el mar y detalla las medidas aprobadas tras el Consejo de Gobierno en materia de social, sanitaria y turística

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:37

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, presentó este jueves los principales acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno de la Región. Entre ellos, detalló ... los balances de los planes Copla e Infomur, medidas en materia social y sanitaria, así como actuaciones de promoción turística.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hieren de un disparo a un hombre al irrumpir en un chalé de Molina de Segura para robar una plantación de maría
  2. 2

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3

    Recibe una herencia de 500.000 euros tras probar a sus hermanastros de Murcia que su padre fue un reputado médico
  4. 4 Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros
  5. 5 Miras, sobre la propuesta de referéndum de Vox para los centros de menores: «En el ordenamiento jurídico está la respuesta»
  6. 6 Horario y todo el recorrido que hará la Virgen de la Fuensanta en su bajada a Murcia hoy
  7. 7 Por qué la actriz Verónica Echegui estaba enamorada del acento murciano
  8. 8 El aeropuerto de la Región de Murcia se libra de los recortes de Ryanair, que podría aumentar su oferta
  9. 9

    Villas Caravaning concluye su primer verano cerrado con división entre vecinos y empresa
  10. 10

    La construcción necesita incorporar ya 2.000 trabajadores para cubrir el ritmo de las obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Plan Copla cierra el verano con 700 rescates y 9.000 atenciones de primeros auxilios

El Plan Copla cierra el verano con 700 rescates y 9.000 atenciones de primeros auxilios