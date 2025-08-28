La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un momento de la reunión del Consejo de Gobierno a la que también ha acudido el alcalde de Torre Pacheco. Pablo Sánchez / AGM

En directo, la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno

López Miras comparece acompañado por el alcalde de Torre Pacheco, municipio en el que se ha celebrado la reunión

LA VERDAD

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:55

Top 50
  1. 1 Beniel se vuelca con Julia, la joven a la que se le paró el corazón en un semáforo al salir del instituto en Murcia
  2. 2 Los primeros análisis apuntan a la contaminación cruzada como origen del brote de salmonelosis en La Manga
  3. 3 Una de las pizzerías más auténticas de Murcia abre otro local en la ciudad: «Nuestra receta está libre de piña, pollo y patatas fritas»
  4. 4 Septiembre traerá temperaturas y lluvias por encima de lo normal
  5. 5 La antigua sede de Cash Europa de Murcia deja paso a un gran almacén de la construcción
  6. 6 Educación convoca otras 200 vacantes docentes que quedaron sin adjudicar en la Región de Murcia
  7. 7

    El virus del Nilo ya circula en mosquitos en Pulpí y otros puntos de Almería
  8. 8 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  9. 9

    El Enrique Roca de Murcia contará con el triple de plazas para aparcar: habrá más de 5.000 nuevas
  10. 10 El Hellas Verona, el último obstáculo para la llegada de Flakus al Real Murcia

