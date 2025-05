Más de 300.000 pacientes cambiarán de médico de familia esta semana en la Región de Murcia

Unos 328.000 pacientes cambiarán esta semana de médico de familia como consecuencia de la resolución tanto del concurso de traslados en esta especialidad como ... de un procedimiento extraordinario de consolidación. En total, 124 médicos ocuparán sus nuevas plazas en los centros de salud y consultorios de la Región de Murcia, dejando a su vez otros tantos huecos a cubrir mediante llamamientos en bolsa. De ahí el elevado número de pacientes que se verán afectados por todo este proceso.

De acuerdo a los planes del Servicio Murciano de Salud (SMS), 106 médicos de familia que han obtenido plaza en el concurso de traslados cesarán este miércoles en sus actuales puestos y se incorporarán a sus nuevos centros el jueves, día 29. También a partir de ese día podrán incorporarse los 18 facultativos que han obtenido plaza en un procedimiento extraordinario de consolidación contemplado en la oferta pública de empleo (OPE) de 2021. Para cubrir los huecos que todos estos profesionales dejen en sus antiguos puestos, el SMS está procediendo al llamamiento de personal interino y temporal.

Pero el gran desplazamiento de profesionales de esta semana no será el único que se produzca este año. Después del verano deben adjudicarse las 169 plazas de Medicina de Familia de la oferta pública de empleo (OPE) correspondiente a 2019, 2020 y 2021. Esto llevará a que, de nuevo, muchos facultativos salten de consulta. La Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc) lamenta que no se hayan planificado todos estos procedimientos «para realizarlos de la manera más sincronizada posible», con el objetivo de reducir su impacto asistencial. «El concurso de traslados y las OPE son procesos imprescindibles para los profesionales, pero deberíamos intentar que tuviesen el menor efecto posible en los pacientes», explica Asensio López, miembro del grupo de Gestión de Smumfyc y ex director gerente del SMS.

El concepto de longitudinalidad -es decir, que los pacientes sean atendidos por un mismo médico de familia durante años- es uno de los valores más importantes de la Atención Primaria. «Evitar cambios continuados de médico es fundamental desde el punto de vista de la calidad asistencial», resumen desde la Smumfyc. Esta longitudinalidad saltará por los aires para muchos pacientes, que cambiarán «dos o incluso tres veces» de facultativo este año.

También se muestra crítico con el proceso el Sindicato Médico (Cesm). «El SMS está generando mucha incertidumbre entre los profesionales. Falta transparencia y los llamamientos se están haciendo a última hora. Nos podemos encontrar el jueves con que hay consultas sin cubrir, especialmente en las zonas rurales de difícil cobertura. Va a ser un verano complicado», advierte Blanca García Laredo, secretaria técnica de Atención Primaria de Cesm. «Hay un problema de gestión, los procesos se acumulan sin que se terminen de resolver. Las plazas de la OPE deberían estar ya adjudicadas, y el concurso de traslados también se ha ido retrasando», lamenta.

También en los hospitales

Además de Medicina de Familia, los concursos de la mayoría de especialidades médicas se resolverán en junio, lo que generará baile de profesionales entre hospitales. En total, 368 plazas están pendientes de adjudicar. Pero, de nuevo, quedará pendiente la OPE. «Salud debe terminar este año con la OPE en curso, correspondiente a 2019, 2020 y 2021, y tiene que convocar antes del 31 de diciembre la siguiente OPE, de los años 2022, 2023 y 2024. Si no lo hace, se perderán las plazas de 2022», advierte Miguel Ángel López, secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras.

También está pendiente de convocatoria el concurso de traslados en las categorías más numerosas: Enfermería, celadores, auxiliares administrativos o técnicos auxiliares en cuidados de Enfermería (TCAE). Y estos concursos deben resolverse previamente a la adjudicación de las plazas de la OPE en curso. «Hay que dar celeridad a todos los procedimientos», resume Miguel Ángel López.

Sobre el concurso de Enfermería, el secretario general de Satse, Pablo Fernández, confía en que sea ágil: «Debería estar resuelto en julio, salvo que falle el sistema informático».