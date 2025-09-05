La DGT refuerza la plantilla de examinadores en la Región de Murcia con dos incorporaciones A nivel nacional la cifra se eleva a 101 profesionales, que se distribuirán en las 46 jefaturas provinciales

La Dirección General de Tráfico ha reforzado la plantilla de examinadores de tráfico, con 101 nuevos examinadores que ya están incorporados en 46 Jefaturas Provinciales de Tráfico tras haber aprobado la oposición y superado el curso formativo, que les habilita para examinar a los aspirantes a la obtención de todo tipo de permisos de conducir. En concreto, en la Región de Murcia se han incorporado dos examinadores.

Barcelona es la provincia que mayor número de examinadores recibirá (11), seguida de Madrid (10) e Islas Baleares (6). Guipuzcoa y Girona aumentarán sus plantillas con cinco profesionales; mientras que Cantabria y Vizkaya lo harán con 4 y Castellón con 3.

Como Murcia (2) se encuentran Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Navarra, Jaén, Granada, Álava, Valencia, Sevilla, Cuenca, Zaragoza, La Rioja y Lleida.

Además, solo incorporarán un examinador en las jefaturas de Alicante, Córdoba, Ciudad Real, Elche, Zamora, Palencia, Salamanca, Huelva, Almería, León, Cáceres, Las Palmas, Toledio, Alcalá de Henares, Sabadell, Guadalajara, La Coruña, Burgos, Santiago de Compostela, Huesca, Orense, La Palma y Menorca.

Estos nuevos funcionarios de carrera corresponden a la Oferta de Empleo Público de 2023 y 2024 para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad Tráfico, una especialidad creada en el año 2017 y con presencia constante y elevada en cada una de las Ofertas de Empleo Público. Concretamente desde 2017 se han incorporado 732 personas al colectivo de examinadores de tráfico, siendo el colectivo con más incorporaciones dentro de la DGT en la última década

Además de estos 101 examinadores, en lo que va de 2025 se han incorporado 23 examinadores interinos por acumulación de tareas, y se prevé que otros 17 se sumen en los próximos meses. Todos ellos dan soporte extra al trabajo realizado por los examinadores funcionarios

Según la secretaria general de DGT, Lidón Lozano, «estas nuevas incorporaciones, suponen la continuación en la apuesta decidida por la mejora del servicio público prestado a los ciudadanos, permitiendo aumentar la capacidad de examinar, ya que, en estos momentos la relación de puestos de trabajo que tiene la DGT para examinadores está cubierta en un 97%, siendo el colectivo que tiene una mayor tasa de reposición, ya que cada año acceden aproximadamente 50 examinadores nuevos a través de la Oferta Pública de Empleo. Este año, excepcionalmente se incorporan estos 101 examinadores nuevos, con los que se alcanza el mayor número de examinadores de la historia de DGT».