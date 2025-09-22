La cumbre de barones del PP incluye un gran acto de Feijóo en el Auditorio

La Región acogerá el próximo fin de semana la cumbre de presidentes autonómicos del Partido Popular, un encuentro en el que Alberto Núñez ... Feijóo y los distintos barones regionales fijarán la estrategia política de la formación en asuntos como la inmigración y la agricultura, a la vez que abordarán otros temas de actualidad nacional como los fallos de las pulseras antimaltrato y la reforma del sistema de financiación.

Por el momento, Génova suministra con cuentagotas la información sobre el evento, al que se prevé la asistencia de los once presidentes autonómicos populares, más los responsables de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Entre ellos, 'pesos pesados' del partido como la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el andaluz Juanma Moreno, quien el año que viene tendrá que enfrentarse a elecciones para revalidar su mandato en la Junta de Andalucía. También Fernando López Miras, que ejercerá de anfitrión.

El encuentro se inicia el viernes con la llegada de los presidentes autonómicos, incluyendo el sábado una jornada de trabajo a puerta cerrada. Para el domingo se ha previsto un acto público que se celebrará, en principio, en el Auditorio Víctor Villegas de la capital de la Región, a las once de la mañana.

Declaración firmada

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, afirmó ayer en rueda de prensa que en esta cumbre de barones populares en Murcia «se apuntarán ya las primeras líneas» del plan de inmigración en el que trabaja el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. En ese sentido, Escurra precisó que la cita seguirá un esquema similar al de otros encuentros celebrados anteriormente en Córdoba en marzo de 2024 y en Oviedo en enero de 2025, estando prevista la aprobación de una declaración firmada por el líder del PP y sus presidentes autonómicos.

La dirigente del Partido Popular indicó que este próximo fin de semana en Murcia se verá «coordinación real de gestión entre comunidades que funcionan» y ha añadido que en anteriores reuniones han salido «compromisos claros».