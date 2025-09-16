Feijóo celebrará en la Región de Murcia una cumbre de barones autonómicos del Partido Popular

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, cita en Murcia a los barones autonómicos de su partido el último fin de semana de septiembre ( ... días 26, 27 y 28), con el fin de celebrar una cumbre en la que definir la estrategia política de la formación para el recién iniciado curso político.

Se trata de una reunión periódica que el líder popular suele celebrar con los barones cada seis meses, cuya última edición tuvo lugar en Córdoba. La temática suele estar relacionada con asuntos de interés nacional que requieren de una actuación coordinada entre la dirección nacional y las comunidades autónomas. Que se haya elegido Murcia como sede deja entrever que la cumbre versará sobre la política migratoria, pues la Región ha sido protagonista en los últimos meses por crisis como las de Torre Pacheco y Jumilla. Así lo interpretan medios de comunicación nacionales, aunque fuentes del PP regional niegan que sea una reunión exclusiva sobre inmigración.

Al encuentro está previsto que asistan todos los presidentes autonómicos, entre ellos Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía) o Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León). Los dos últimos se enfrentarán en 2026 a procesos electorales en sus respectivos territorios.

Además de Feijóo, que visitará la Región por decimocuarta vez desde que fue elegido presidente del PP, hay que el secretario general de los populares a nivel nacional, Miguel Tellado, estará en Murcia este jueves para presidir la reunión del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva del PP de la Región de Murcia.

Lucas: «La Región necesita que el Gobierno rompa de una vez con la ultraderecha»

El secretario general del PSRM y delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha asegurado que la Región de Murcia «no necesita cumbres de postureo, sino que el Gobierno regional rompa de una vez por todas con la ultraderecha».

«Me sorprende el anuncio del señor Feijóo, desde el PSRM llevamos mucho tiempo avisando de que la ultraderecha se acabaría comiendo al Partido Popular porque el PP está asumiendo todos y cada uno de los discursos de odio de Vox, ya son indistinguibles», ha afirmado Lucas, que ha recordado que el PSRM ofreció «un acuerdo de presupuestos sin líneas rojas al Gobierno regional, para evitar que toda la ciudadanía de la Región de Murcia fuese rehén de la ultraderecha».

Antelo: «Nada más llegar a la Región, debe pedir perdón a los ciudadanos»

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha respondido al anuncio de Alberto Núñez Feijóo de celebrar en Murcia una cumbre afirmando que «lo primero que tiene que hacer nada más llegar a la Región, es pedir disculpas a los ciudadanos, porque ni siquiera fue a votar por el Trasvase, que es vital para el día a día de todos».

En cuanto a la inmigración, Antelo ha denunciado que «tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han financiado la inmigración ilegal que está destrozando nuestras calles y nuestros barrios. Son ellos los responsables del efecto llamada, de las violaciones, de los machetazos y de los robos que se producen a manos de la inmigración ilegal».

A renglón seguido, ha añadido que «PP y PSOE son también responsables de que las mafias sigan traficando con seres humanos, de que se lucren con el sufrimiento de las personas y de que nuestros mares se hayan convertido en un cementerio por su irresponsabilidad».