López Miras y Feijóo saludan a los asistentes a un acto de simpatizantes celebrado en noviembre del pasado año en Caravaca. Javier Carrión / AGM

Feijóo celebrará en la Región de Murcia una cumbre de barones autonómicos del Partido Popular

La cita tendrá lugar el último fin de semana de septiembre para abordar la estrategia sobre asuntos de interés nacional

David Gómez

David Gómez

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:13

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, cita en Murcia a los barones autonómicos de su partido el último fin de semana de septiembre ( ... días 26, 27 y 28), con el fin de celebrar una cumbre en la que definir la estrategia política de la formación para el recién iniciado curso político.

