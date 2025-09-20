Cuatro posibles candidatas empiezan a sonar con fuerza al Rectorado de la UMU

El «periodo de efervescencia», en palabras del aún rector, José Lujas, que implica el período pre electoral en la Universidad de Murcia, arrancó este ... viernes con fuerza. Si el debate ya estaba servido, el recordatorio de que en enero se convocarán los comicios reavivó corrillos y quinielas. Las próximas elecciones llegan con más posibles catedráticas que podrían aspirar al cargo que nunca.

Se trata de Alicia Rubio, catedrática del Departamento de Organización de Empresas y Finanzas y vicerrectora de Estudiantes y Empleo; Alfonsa García Ayala, catedrática de Biología Celular y decana durante seis años de la Facultad de Biología; María Ángeles Esteban, catedrática de Biología Celular e investigadora de excelencia destacada entre la élite de la ciencia anualmente en el 'ranking' de la Universidad de Stanford; y la científica y vicerrectora de Investigación de la Universidad de Murcia María Senena Corbalán, miembro del Comité Español de Ética en la Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, quien se ha sumado recientemente a los nombres de las quinielas que se barajan en los campus de la Universidad de Murcia.

Con las cuatro candidatas, avaladas por el convencimiento de muchos de que ha llegado el momento de que sea una mujer, por primera vez, quien ocupe el Rectorado de la centenaria Universidad de Murcia, suenan otros nombres, como los de Gaspar Ros (quien ya fue vicerrector en el equipo de José Antonio Cobacho) y fue decano de Veterinaria; y Christian de la Fe, catedrático de Sanidad Animal y exdirector general de Universidades en la Comunidad. Con fuerza se escuchan también en la UMU los nombres de Samuel Bauxauli, catedrático de Organización de Empresas y Finanzas y decano de la Facultad de Economía; e Ismael Crespo, catedrático de Ciencia Política y director del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop).

La reforma universitaria de la LOSU ha incorporado un cambio notable a la actual regulación de las elecciones a rector: ya no se exigirá ser catedrático para ser candidato, sino tan solo funcionario de los cuerpos docentes, así que la lista sigue abierta.