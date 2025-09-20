La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Luján saluda al presidente de la Comunidad, López Miras. JAVIER CARRIÓN

Cuatro posibles candidatas empiezan a sonar con fuerza al Rectorado de la UMU

Se trata de Alicia Rubio, Alfonsa García Ayala, María Ángeles Esteban y María Senena Corbalán

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:11

El «periodo de efervescencia», en palabras del aún rector, José Lujas, que implica el período pre electoral en la Universidad de Murcia, arrancó este ... viernes con fuerza. Si el debate ya estaba servido, el recordatorio de que en enero se convocarán los comicios reavivó corrillos y quinielas. Las próximas elecciones llegan con más posibles catedráticas que podrían aspirar al cargo que nunca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

