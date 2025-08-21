Críticas al SMS por hacer que el personal sanitario atienda a domicilio en sus vehículos

LA VERDAD MURCIA. Jueves, 21 de agosto 2025, 00:56 Comenta Compartir

La Federación de Servicios Públicos de UGT denunció ayer que el personal de los centros de salud de Atención Primaria de la Región que atiende a pacientes en domicilio debe utilizar sus propios vehículos en los desplazamientos para acudir a los avisos y pidió al Servicio Murciano de Salud (SMS) que dote sus centros de vehículos para realizar estas tareas.

Considera que el SMS «abusa de la buena voluntad de su personal para seguir perpetuando una costumbre que ya se ha normalizado como algo habitual». El responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos, Juan Crevillén, recordó que para acceder a estos puestos de trabajo no se exige tener carné de conducir, «pero si no lo tienes, el SMS te dice que vayas andando o te pilles un taxi».

Estos días, en plena ola de calor, «hay trabajadores que deben ir hasta a 15 kilómetros de distancia a atender a sus pacientes y, encima, cargados con el material para atender los avisos». Para Crevillén, «no es de recibo que el SMS les diga que se vayan andando».

Salud: no hay flota de vehículos

Además, critica que hace años el SMS dejó de contratar un seguro que completaba el particular de cada empleado ante posibles accidentes. «Si el personal tiene un accidente en acto de servicio, el SMS se desentiende y el arreglo del coche lo paga el trabajador, o se comprará uno con su dinero si el coche queda siniestro total», dijo.

Fuentes de la Consejería de Salud respondieron que «la atención domiciliaria desde los centros de Atención Primaria que se realiza por los profesionales cuenta con remuneración económica que se abona según está establecido. Se paga el desplazamiento, al no contar los centros de Atención Primaria con vehículo de flota por temas operativos y de organización, salvo los destinados a Cuidados Paliativos y las Unidades de Hospitalización a Domicilio». Añadieron que «no se obliga a los trabajadores a desplazarse a pie».