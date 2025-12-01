Las costas de la Región produjeron en 2024 más de 13 millones de kilos de pescado La Comunidad lidera el ranking en la producción de lubina, con cerca del 24% de la producción total del país

Sara Rubira en la inauguración de la jormada de Agricultura organizada por el IMIDA

EP Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:38

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha señalado que en el año 2024, «se produjeron más de 13 millones de kilos de pescado en las costas de la Región, liderando la producción por kilómetro de litoral en toda España».

Así lo ha expuesto durante su participación en la jornada organizada por el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), 'Avances en Acuicultura', donde se abordaron las oportunidades y los retos de futuro a los que se enfrenta el sector.

La Región de Murcia lidera el ranking en la producción de lubina, con cerca del 24% de la producción total del país, y mantiene una posición destacada en la producción de atún rojo, una de las especies de mayor valor en el mercado internacional, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Estos resultados, ha señalado Rubira, «son fruto de la apuesta del Gobierno regional por un sector que crea empleo, genera valor añadido y contribuye a la seguridad alimentaria, gracias a un modelo basado en la innovación, la eficiencia y la responsabilidad ambiental».

La Comunidad, a través del Imida, desarrolla actualmente líneas de investigación clave para el futuro del sector que contribuyen a la optimización económica de las granjas marinas, a la disminución de los costes de producción, a la diversificación de especies y a la mitigación ambiental del impacto de las granjas marinas.

Introducción del mújol

El Imida, dependiente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, desarrolla un proyecto para la introducción del mújol como cultivo de nueva especie de interés en la acuicultura. El objetivo de este proyecto es determinar el potencial de mugílidos en la zona del levante español y establecer las condiciones apropiadas para su cultivo.

«Pretendemos incorporar a la industria acuícola nuevas especies con gran potencial, en este caso el mújol, lo que contribuirá a aumentar la oferta de productos en el mercado mejorando la competitividad y proyección internacional de las empresas», ha detallado Rubira.

Consejo rector de la estrategia marítima

El jueves pasado, el Consejo de Gobierno aprobó el decreto que regula el Consejo Rector de la Estrategia Marítima, órgano encargado de coordinar todas las políticas relacionadas con la economía azul.

«El Gobierno regional reafirma así su compromiso con un modelo de acuicultura que combine crecimiento económico, innovación científica y protección del medio marino. El sector seguirá siendo una prioridad dentro de la estrategia regional de economía azul, clave para generar empleo, atraer inversiones y situar a la Región de Murcia a la vanguardia nacional y europea», ha señalado la consejera.