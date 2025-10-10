La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cortan un carril de la autovía del Mar Menor por las lluvias
Concentración vecinal contra el derribo de las viviendas y sus terrazas, en mayo de 2021. ANTONIO GIL / AGM

Costas recibe el aval de la Justicia para desalojar dos casas en Cabo de Palos

La Audiencia Nacional confirma la caducidad del permiso de ocupación del dominio público, dado en 1952, y rechaza el recurso de la familia Luque

José Alberto González

José Alberto González

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:59

Comenta

La Demarcación de Costas del Estado en la Región de Murcia, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha recibido un espaldarazo ... en su tarea de aplicación de la Ley de Costas en el litoral a través de la revisión de las concesiones administrativas para la ocupación del domino público marítimo-terrestre y de la actualización de los deslindes de ese territorio estatal. La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso interpuesto por los propietarios de dos viviendas situadas en primera línea de la playa de Levante de Cabo de Palos y ha confirmado la resolución del Ministerio que, en diciembre de 2020, declaró extinguida la concesión otorgada por el Estado en 1952 para la construcción de dos viviendas en una parcela situada entre esa playa, entre el mar y la carretera de acceso al faro. Lo ha hecho a través de una sentencia de la sección primera de la sala de lo Contencioso Administrativo, que resuelve la controversia sobre esta zona del municipio de Cartagena. El fallo puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de la Región de Murcia que han suspendido las clases este viernes por la alerta roja por la dana
  2. 2 La dana sacude Cartagena: el Ayuntamiento ordena el desalojo de Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca por el aviso rojo
  3. 3 Alerta roja por la dana en media Región de Murcia y clases suspendidas en trece municipios este viernes
  4. 4 Estos son los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas
  5. 5 El pabellón Cabezo Beaza de Cartagena se llena de desalojados: «El agua ya entraba por el dormitorio»
  6. 6 El primer hotel de 4 estrellas de Molina de Segura ya tiene fecha de apertura
  7. 7

    Acuerdo en Cartagena para pedir el permiso de residencia de Mohamed, el joven que rescató a la dueña de Los Churrascos
  8. 8 Diez detenidos en Molina de Segura por una pelea multitudinaria
  9. 9

    La opositora venezolana María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en la clandestinidad
  10. 10 Detenido en La Manga por intentar llevarse seis botellas de champán Moët

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Costas recibe el aval de la Justicia para desalojar dos casas en Cabo de Palos

Costas recibe el aval de la Justicia para desalojar dos casas en Cabo de Palos