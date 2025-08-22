La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La ciudad de Cartagena, bajo las nubes y la capa de polvo sahariano. Antonio Gil / AGM

Continúa por cuarto día el episodio de mala calidad del aire en la Región de Murcia

Las estaciones de Cartagena, Murcia, Lorca y Alcantarilla superan los niveles de partículas PM10

M. García

Viernes, 22 de agosto 2025, 10:09

El episodio de entrada de polvo sahariano en los cielos de la Región de Murcia ha vuelto a elevar el nivel de contaminación atmosférica por tercer día consecutivo. Por cuarto día consecutivo, las estaciones medidoras de la Comunidad reflejan un nivel de partículas PM10 elevado debido a la calima, que se puede apreciar a simple vista.

Los peores datos se registran en la zona de Cartagena, donde a primera hora de este viernes la estación del Valle de Escombreras marcaba 83,65 µg/m3, mientras que la de Mompeán anotó 76. El límite recomendado no debe superar los 50 µg/m3.

Cerca de esos registros se queda también Murcia, donde la estación de Ronda Sur llegba a 71,32, mientras que en Alcantarilla hay 67,5. También superaba el límite Lorca, con 62,37. El resto de estaciones, especialmente las situadas en el norte de la Región de Murcia, se quedó por debajo de ese límite de 50 µg/m3.

Pese a los malos datos, los niveles descienden conforme a lo registrado el pasado miércoles, cuando algunas estaciones casi doblaban las medidas recomendas, como la de Lorca. La entrada de un frente nuboso que puede venir acompañado de chubascos débiles ayudará a limpiar la atmósfera del polvo durante este fin de semana.

