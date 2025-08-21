La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La masa de polvo sahariano sobre Cartagena, este martes. Antonio Gil / AGM

La calidad del aire empeora en la Región de Murcia y es «muy desfavorable» en Lorca

Ninguna estación de la Comunidad marca valores calificados como buenos

Sergio Conesa

Sergio Conesa

Jueves, 21 de agosto 2025, 09:47

El paso de los días no mejora la calidad del aire en la Región de Murcia. El episodio que está sufriendo la Comunidad durante toda la semana no mejora y ya ninguna estación marca valores dentro del baremo calificado como bueno. Los mejores datos están en los medidores del Valle de Escombreras y Alumbres, que son regulares, y los peores se registran en Lorca que tiene una calidad del aire calificada como «muy desfavorable» este jueves a las 9 horas. El resto de estaciones tienen unos valores desfavorables.

En Lorca el nivel de partículas PM2.5, las más pequeñas y nocivas, es de 63,4 µg/m3 cuando el límite es de 25. También el dato de las PM10 está disparado con 95,97 µg/m3, mientras que el máximo establecido es de 50. Los datos en el resto de la Región no son mucho mejores. En la cidad de Murcia la estación de San Basilio registra 54,83 en las partículas PM10 y 33,49 en las PM2.5. Los datos de Ronda Sur son parecidos con 52,45 y 33,39. En Molina de Segura los valores son de 56,54 y 36,26 y peores son los datos de Alcantarilla con 64,5 y 39,98.

En La Aljorra y Mompeán los valores también son negativos con 61,22 y 33,65 en el caso de la primera y 58,41 y 30,53 en la segunda. En Jumilla la estación aporta unos datos de 58,27 y 37,20, mientras que en Caravaca son de 53,76 y 42,60.

Desde la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia indicaron este jueves que «los modelos prevén empeoramiento del aire por la suspensión de polvo de origen sahariano de días pasados. Estimadas concentraciones de polvo en superficie en el rango 10-200 μg/m3 que podría provocar un incremento en los niveles de partículas (PM10 y PM2.5)».

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La infección cutánea que se dispara en verano: «Se ha contagiado toda la familia»
  2. 2 Recomiendan no beber agua del grifo en dos urbanizaciones de Murcia por analíticas ligeramente anormales
  3. 3 Dos arrestadas por agredir a un médico, un celador y un vigilante de seguridad en Cieza
  4. 4

    La dimisión de Moreno marca un «fin de ciclo total» para una generación de dirigentes del PSOE: «Nos han cuidado poco»
  5. 5 Encuentran nuevos ejemplares sin censar de nacra en el Mar Menor
  6. 6 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  7. 7 Polémica por el presunto maltrato a una vaquilla en las fiestas de Fortuna
  8. 8 El error que puedes cometer al comprar un billete de avión y que puede dejarte en tierra
  9. 9

    Detenido un hombre tras el hallazgo de cuatro cadáveres en el río Sena, cerca de París
  10. 10

    El Tribunal de Cuentas apunta otra vez al agujero «financieramente insostenible» del SMS

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La calidad del aire empeora en la Región de Murcia y es «muy desfavorable» en Lorca

La calidad del aire empeora en la Región de Murcia y es «muy desfavorable» en Lorca