La calidad del aire empeora en la Región de Murcia y es «muy desfavorable» en Lorca

Jueves, 21 de agosto 2025, 09:47

El paso de los días no mejora la calidad del aire en la Región de Murcia. El episodio que está sufriendo la Comunidad durante toda la semana no mejora y ya ninguna estación marca valores dentro del baremo calificado como bueno. Los mejores datos están en los medidores del Valle de Escombreras y Alumbres, que son regulares, y los peores se registran en Lorca que tiene una calidad del aire calificada como «muy desfavorable» este jueves a las 9 horas. El resto de estaciones tienen unos valores desfavorables.

En Lorca el nivel de partículas PM2.5, las más pequeñas y nocivas, es de 63,4 µg/m3 cuando el límite es de 25. También el dato de las PM10 está disparado con 95,97 µg/m3, mientras que el máximo establecido es de 50. Los datos en el resto de la Región no son mucho mejores. En la cidad de Murcia la estación de San Basilio registra 54,83 en las partículas PM10 y 33,49 en las PM2.5. Los datos de Ronda Sur son parecidos con 52,45 y 33,39. En Molina de Segura los valores son de 56,54 y 36,26 y peores son los datos de Alcantarilla con 64,5 y 39,98.

En La Aljorra y Mompeán los valores también son negativos con 61,22 y 33,65 en el caso de la primera y 58,41 y 30,53 en la segunda. En Jumilla la estación aporta unos datos de 58,27 y 37,20, mientras que en Caravaca son de 53,76 y 42,60.

Desde la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia indicaron este jueves que «los modelos prevén empeoramiento del aire por la suspensión de polvo de origen sahariano de días pasados. Estimadas concentraciones de polvo en superficie en el rango 10-200 μg/m3 que podría provocar un incremento en los niveles de partículas (PM10 y PM2.5)».