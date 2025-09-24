La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de viviendas en construcción en la zona de Zarandona, Murcia. Nacho García.

La construcción en la Región de Murcia registra el segundo mayor aumento del país

Desde Frecom destacan la «fortaleza» del sector a raíz de un nuevo estudio nacional, con un impulso de los desarrollos solo por detrás de La Rioja

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:36

La construcción refrenda cada vez más su potencial como motor económico. Según datos de Nalanda, una de las principales plataformas de gestión documental de ... coordinación de actividades empresariales en España, la actividad del sector regional crece firme a pesar de que en el conjunto de España disminuyó un 1,8% durante el primer semestre del año en número de obras ofertadas. Sin embargo, la Comunidad muestra señales de muy buena salud. De hecho, fue la segunda autonomía en cuanto a crecimiento en número de obras, tras La Rioja, con un aumento del 31% sobre el mismo periodo del ejercicio 2024. La mayor parte de las obras desarrolladas en la Comunidad fueron proyectos de hasta 500.000 euros (75% del total), seguidas de los de entre 1 y 10 millones de euros (16%). Mientras que el mayor incremento en el territorio se dio en las obras de entre 1 y 10 millones de euros de presupuesto, que aumentaron un 100%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iron Maiden liderará el Rock Imperium de Cartagena con su gira de 50 aniversario
  2. 2 A prisión por tratar de matar a dos mujeres de una familia rival en Cartagena
  3. 3 La Fiscalía reabre la causa contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía y se querella por presunta agresión sexual a nueve sanitarias
  4. 4

    Retoman la construcción de 135 viviendas que López Rejas dejó sin acabar en la pedanía murciana de La Ñora
  5. 5 Un incendio en una planta de reciclaje de Fortuna genera una nube de humo visible a kilómetros
  6. 6 Concierto gratuito de la Orquesta Panorama en la Región de Murcia: dónde y cuándo actúan
  7. 7

    El Cartagonova: un estadio del tercer mundo
  8. 8 Disneyland París está buscando trabajadores en España: ciudades y fechas en las que se realizarán las entrevistas
  9. 9 El hermano de Sánchez se sentará en el banquillo por presunto enchufe
  10. 10

    Un enfermero murciano en Gaza: «Nos llegaban niños con disparos. Nunca estás preparado para eso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La construcción en la Región de Murcia registra el segundo mayor aumento del país

La construcción en la Región de Murcia registra el segundo mayor aumento del país