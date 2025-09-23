La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Complejo residencial para 135 viviendas cuya construcción se ha retomado después de más de una década en La Ñora. Vicente Vicéns/ AGM

Retoman la construcción de 135 viviendas que López Rejas dejó sin acabar en la pedanía murciana de La Ñora

El proyecto quedó inconcluso hace más de una década y una nueva empresa acabará los cinco bloques, objeto de pillaje estos años

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:52

Más de una década llevaban envejeciendo en la pedanía de La Ñora un complejo residencial que, en su día, fue impulsado por el promotor por ... José López Rejas. Iniciados en 2008, estos cinco bloques de edificios acabaron olvidados cuando el proyecto entró en concurso de acreedores y, ya abandonados por los trabajadores, sufrieron saqueos y actos vandálicos. 'El Escorial' era el nombre que tenía este conjunto que incluía además la apertura de nuevos viales y que, durante años, fue un quebradero de cabeza para los vecinos. No se llegó a construir la piscina que contemplaba, ni los bajos comerciales, ni tampoco las viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios que se anunciaron. Sin embargo, este último verano, las cuadrillas de albañiles y camiones volvieron a recorrer las inmediaciones y ascender por unas estructuras de cemento y ladrillo inconclusas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan a naranja el aviso por tormentas en varios puntos de la Región de Murcia
  2. 2 Detenidos tres de los presuntos autores de la estafa de medio millón de euros al Ayuntamiento de Torre Pacheco
  3. 3 Un vergel de marihuana balcánica oculto en un antiguo taller de Murcia
  4. 4 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  5. 5

    El alcalde de Cieza pierde la cuestión de confianza y abre la puerta a un acuerdo entre PSOE y Vox para echarlo
  6. 6

    La jueza investiga al ingeniero de Teatre por el fuego en la discoteca
  7. 7

    Pequeñas bodegas para grandes vinos: la artesanía de la viticultura en la Región de Murcia
  8. 8

    Los hogares murcianos concentran la mitad de su riqueza en la vivienda
  9. 9

    Un incidente de dos helicópteros en la Región ayudó a mejorar la lucha aérea contra el fuego en España
  10. 10

    La dificultad para renunciar al coche frena el cambio en la movilidad en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Retoman la construcción de 135 viviendas que López Rejas dejó sin acabar en la pedanía murciana de La Ñora

Retoman la construcción de 135 viviendas que López Rejas dejó sin acabar en la pedanía murciana de La Ñora