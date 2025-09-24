El resort murciano Altaona se sitúa entre los tres principales destinos residenciales europeos

Zenón Guillén Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:36 Comenta Compartir

El resort Altaona Sports & Wellness Resort, ubicado a los pies de la Sierra de Carrascoy y junto al Parque Regional El Valle en Murcia, ha obtenido el tercer puesto en la categoría 'Real Estate Destination of the Year' en los GRI Awards Europe 2025, en París, que reconocen los desarrollos inmobiliarios más innovadores y transformadores del continente. Se trata de una de las entidades más influyentes en el análisis del impacto social y económico del sector inmobiliario a nivel global.

El jurado de estos galardones del GRI Institute valora la capacidad del proyecto para combinar urbanismo sostenible, bienestar y diseño, al mismo tiempo que genera un impacto positivo en su comunidad y promueve un estilo de vida saludable, vinculado a la naturaleza. Y es que Altaona parte de una visión residencial basada en la integración del diseño con el paisaje, la eficiencia energética y una oferta de servicios centrados en el deporte, la salud y el bienestar. El proyecto está promovido por Taolis, empresa asociada a la patronal regional Frecom.

«Este premio reconoce una forma de construir que pone a las personas y al entorno en el centro del proyecto. Desde el inicio concebimos Altaona como algo más que un conjunto de viviendas: queríamos crear un lugar para vivir mejor», declara Ted Oorbals, CEO de Altaona. «Nos enorgullece representar a la Región en un certamen internacional de este nivel y contribuir a mostrar nuestro potencial en materia de calidad de vida, arquitectura y sostenibilidad». El presidente de Frecom, José Hernández, resalta que «este tipo de reconocimientos consolidan la imagen de la Comunidad como un territorio con capacidad para desarrollar proyectos residenciales de referencia».

Temas

Turismo

Golf