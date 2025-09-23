Luz verde en Murcia a la reactivación del plan urbanístico de Nueva Condomina 20 años después

La urbanización del entorno de Nueva Condomina empieza a salir del letargo administrativo y económico en el que lleva sumida desde la crisis del ladrillo ... de hace casi dos décadas. Los propietarios que forman la junta de compensación del llamado plan parcial Nueva Condomina, paralizado con el estallido de la burbuja inmobiliaria que explotó el sueño inversionista en la zona norte del municipio de Murcia, están un paso más cerca de culminar las fases aún pendientes y que supondrán la construcción de 4.000 nuevas viviendas, 10.000 plazas de aparcamiento, zonas verdes y viales internos de comunicación.

Tras la aprobación por parte del Ayuntamiento a finales del pasado mes de julio, en junta de gobierno, de la modificación del Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación única del P.P. ZB-SD-CH7 de Churra, el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicó este lunes la aprobación ya acordada y que detalló LA VERDAD el pasado 3 de agosto. Caben ahora recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar el día posterior a la publicación en el BORM, y contra la resolución expresa, o presunta, de dicho recurso, así como recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Murcia, en el plazo de dos meses.

La reactivación del plan parcial, ejecutado ya en torno al 50% con la construcción del estadio de fútbol Nueva Condomina, el centro comercial del mismo nombre y varias torres de apartamentos, supondrá una inversión aproximada de 20 millones de euros destinados a las obras de urbanización pendientes, según las estimaciones que compartía este verano el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente en el Consistorio murciano, Antonio Navarro.