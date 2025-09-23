La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Terrenos junto a Nueva Condomina. Nacho García

Luz verde en Murcia a la reactivación del plan urbanístico de Nueva Condomina 20 años después

LA VERDAD

Murcia

Martes, 23 de septiembre 2025, 22:24

La urbanización del entorno de Nueva Condomina empieza a salir del letargo administrativo y económico en el que lleva sumida desde la crisis del ladrillo ... de hace casi dos décadas. Los propietarios que forman la junta de compensación del llamado plan parcial Nueva Condomina, paralizado con el estallido de la burbuja inmobiliaria que explotó el sueño inversionista en la zona norte del municipio de Murcia, están un paso más cerca de culminar las fases aún pendientes y que supondrán la construcción de 4.000 nuevas viviendas, 10.000 plazas de aparcamiento, zonas verdes y viales internos de comunicación.

