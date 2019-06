Villegas asegura que la erradicación del mosquito tigre es «imposible» Un mosquito tigre. / EFE Según el consejero, lo que hay que hacer es actuar sobre el vector, el mosquito tigre, y evitar que anide cerca de las personas EP Murcia Lunes, 24 junio 2019, 16:47

El consejero de Salud en funciones, Manuel Villegas, confirmó este lunes que el mosquito tigre ya está extendido por toda la Región, por lo que su erradicación es «imposible». Este insecto transmite enfermedades como el dengue. En rueda de prensa, Villegas explicó que no se detectó ningún caso de dengue u otra enfermedad tropical en la Región como ocurrió el año pasado, «aunque posibilidades hay porque el vector está», como aparentemente pasó en Alicante con los tres casos de chikungunya.

Según el consejero, lo que hay que hacer es actuar sobre el vector, el mosquito tigre, y evitar que anide cerca de las personas, «porque tiene un recorrido muy corto». En este sentido, recomienda evitar aguas estancadas en recipientes, el agua en los tapones de botella y macetas, donde se están viendo muchas larvas, ya que el mosquito tigre puede proliferar en cuestión de 24 o 48 horas. Hay que tener en cuenta que «estamos en un proceso de cambio climático y que las enfermedades tropicales acabarán llegando porque tenemos los vectores ya aquí». Villegas apuntó que «la erradicación total del mosquito tigre es imposible», lo que hay que hacer es «controlar».

Sin alarmismos

El consejero de Salud quiso matizar que «muchas de esas enfermedades, aunque son tropicales, no son necesariamente muy graves, algunas pasan como una gripe muy banal, por lo que no alarmemos». «Si apareciera el día de mañana dengue u otra enfermedad, no pasa nada», manifestó.