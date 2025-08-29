La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sanitarios trasladan a una persona afectada por el brote de salmonelosis el pasado domingo. Pablo Sánchez/ AGM

El consejero Pedreño confirma la contaminación cruzada como origen de la salmonelosis en el Cavanna de La Manga

Solo cuatro personas siguen ingresadas en el Santa Lucía, ninguna de ellas en estado grave

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:53

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, confirmó este viernes que los primeros análisis apuntan a la contaminación cruzada como origen del brote de salmonelosis ... en el Hotel Cavanna de La Manga. «La información de que disponemos es que existe una contaminación cruzada», porque se ha observado «positividad tanto en las muestras de los manipuladores como en los alimentos», explicó durante una comparecencia en San Javier para hacer balance del Plan de Verano en el 061. No obstante, «continúan las investigaciones», recordó. A través de Salud Pública y el servicio de Seguridad Alimentaria se siguen recogiendo y analizando muestras de los productos y alimentos servidos en la comida del sábado pasado en el Cavanna, así como muestras del personal que manipuló los alimentos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a un niño de dos años que habían dejado en un coche en Cabo de Palos
  2. 2 Estas son todas las actividades del programa de la Feria de Murcia 2025
  3. 3 La antigua sede de Cash Europa de Murcia deja paso a un gran almacén de la construcción
  4. 4 Rescatan a un niño de dos años que habían dejado en un coche en Cabo de Palos
  5. 5 Educación convoca otras 200 vacantes docentes que quedaron sin adjudicar en la Región de Murcia
  6. 6 Una profesora de Secundaria de un centro de Cartagena, nominada a la mejor docente de España de 2025
  7. 7

    Las policías locales de la Región de Murcia se reforzarán con casi 700 agentes más en cinco años y compartirán medios
  8. 8 Muere en una explosión uno los socios de Pirotecnia Ferrández de Redován, empresa con vínculos en Beniel
  9. 9 El brote de salmonelosis en La Manga deja ya 190 afectados
  10. 10

    Detectan retraso del desarrollo cerebral en niños expuestos al covid durante el embarazo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El consejero Pedreño confirma la contaminación cruzada como origen de la salmonelosis en el Cavanna de La Manga

El consejero Pedreño confirma la contaminación cruzada como origen de la salmonelosis en el Cavanna de La Manga