El consejero Pedreño confirma la contaminación cruzada como origen de la salmonelosis en el Cavanna de La Manga

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, confirmó este viernes que los primeros análisis apuntan a la contaminación cruzada como origen del brote de salmonelosis ... en el Hotel Cavanna de La Manga. «La información de que disponemos es que existe una contaminación cruzada», porque se ha observado «positividad tanto en las muestras de los manipuladores como en los alimentos», explicó durante una comparecencia en San Javier para hacer balance del Plan de Verano en el 061. No obstante, «continúan las investigaciones», recordó. A través de Salud Pública y el servicio de Seguridad Alimentaria se siguen recogiendo y analizando muestras de los productos y alimentos servidos en la comida del sábado pasado en el Cavanna, así como muestras del personal que manipuló los alimentos.

Solo cuatro pacientes (dos adultos y dos niños) siguen hospitalizados en el Santa Lucía. «Están en planta y no revisten gravedad», destacó Pedreño. El brote ha dejado hasta 21 pacientes ingresados, que han sido dados de alta a lo largo de la semana. El brote de salmonelosis deja 190 casos confirmados, según el último balance del servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud.

Los técnicos de Salud Pública han elevado la propuesta de un expediente sancionador al observar presuntas deficiencias. El Hotel Izán Cavanna manifestó el miércoles, a preguntas de LA VERDAD, que «hasta la fecha, este establecimiento no ha recibido notificación alguna relativa a la apertura de un expediente sancionador, ni consta acreditado oficialmente el origen o la causa del brote». En su repuesta, el Izán Cavanna traslada que «el hotel es plenamente consciente de la situación y está colaborando de forma activa con las autoridades competentes para su esclarecimiento».

El brote de salmonelosis tiene su origen en las comidas que se sirvieron el sábado en el Cavanna. A lo largo de las horas siguientes comenzaron a registrarse casos, y ya el domingo el número de afectados se disparó, de forma que la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 tuvo que activar un dispositivo con cinco equipos. Se instaló un hospital de campaña en el propio y se trasladó a decenas de pacientes al servicio de Urgencias del Santa Lucía.