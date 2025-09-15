La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El consejero de Educación, Víctor Marín (d), este lunes en el inicio del curso. Ros Caval / AGM

La Consejería de Educación recurre a expertos del sector privado para cubrir 140 bajas en FP

La falta de candidatos en las listas de interinos obliga a acudir a la nueva fórmula de contratación urgente, que ya se implantó el pasado curso

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:17

Las serias dificultades para encontrar profesores de varias especialidades de Formación Profesional que cubran vacantes está suponiendo un contratiempo en los institutos, que este lunes ... iniciaron el curso con 140 bajas de especialistas. La falta de docentes de FP de áreas técnicas y específicas, como sistemas informáticos, ha obligado a la Consejería de Educación a echar mano de la contratación por la vía de urgencia de expertos del sector privado para que cubran esos huecos.

