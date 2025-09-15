La Consejería de Educación recurre a expertos del sector privado para cubrir 140 bajas en FP

Las serias dificultades para encontrar profesores de varias especialidades de Formación Profesional que cubran vacantes está suponiendo un contratiempo en los institutos, que este lunes ... iniciaron el curso con 140 bajas de especialistas. La falta de docentes de FP de áreas técnicas y específicas, como sistemas informáticos, ha obligado a la Consejería de Educación a echar mano de la contratación por la vía de urgencia de expertos del sector privado para que cubran esos huecos.

El consejero de Educación, Víctor Marín, que este lunes inauguró el curso de FP en el IES Ingeniero de la Cierva de Murcia, explicó que las 140 bajas pendientes no se han cubierto en los dos últimos procesos por falta de candidatos. Educación volverá a convocarlas una tercera vez, como marca la ley, y las que sigan desiertas se adjudicarán a expertos del mundo de la empresa. Ante la dificultad para encontrar sustitutos, se ha optado por recurrir a una nueva modalidad de contratación introducida por la Lomloe, que consiste en contratar a «profesionales del sistema productivo», no docentes, para impartir unas horas de clase limitadas y cubrir así el hueco.

Un dato 50.000 plazas de Formación Profesional es el objetivo para el curso 2027. Este año se han ofertado 46.800.

Cuando la Consejería certifica la imposibilidad de cubrir de forma ordinaria «y por los cauces establecidos para ello determinadas plazas», pone en marcha el mecanismo extraordinario que permite la contratación por parte de los centros de expertos del sector productivo «para dar cobertura a las plazas que no se puedan cubrir en el menor tiempo posible». El consejero explicó que los centros de Secundaria ya han recibido los currículos de profesionales interesándose por esas bajas.

El sistema de contratación urgente permite que cuando no haya profesores ni interinos se pueda contratar a personas expertas sénior del sector productivo, quienes no tienen que haber cursado el máster de profesorado que suele exigirse para acceder a la función docente. El buen momento laboral en la empresa privada que viven los profesionales del sector tecnológico está teniendo un efecto colateral en las aulas de los institutos de la Región y de buena parte del país: no hay profesores de áreas de conocimiento STEM, como Informática, y resulta muy complicado adjudicar las vacantes.

El consejero de Educación calcula que las bajas podrían quedar cubiertas en unos diez días. Los sindicatos de enseñanza ya denunciaron tras las polémicas oposiciones de julio que habían quedado decenas de plazas desiertas en especialidades con dificultad para encontrar docentes.

Las clases en FP se inician este curso con 35 nuevos ciclos formativos: 6 de grado básico, 18 de grado medio, 8 de grado superior y 3 cursos de especialización. Como novedad, se ofrece por primera vez el grado medio de Seguridad, con 190 nuevas plazas, distribuidas en centros de los municipios de Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura, Águilas, Fortuna, Cieza, San Pedro del Pinatar y La Unión.

Marín destacó el «imparable crecimiento de la Formación Profesional, con un incremento de 3.300 plazas más que el curso anterior, y el objetivo de alcanzar las 50.000 plazas en 2027».

El año académico se estrena con tres nuevos cursos de especialización, los másteres de la FP, que son el de Coordinación del personal en reuniones profesionales, congresos, ferias, exposiciones y eventos; Desarrollo de aplicaciones en lenguaje Python; y Comercio electrónico.

De la oferta de las nuevas plazas de primer curso, el 36,7% corresponden a la modalidad de enseñanza semipresencial y virtual. Se incrementan las plazas en modalidad virtual en ciclos de Administración y finanzas, Desarrollo de aplicaciones multiplataforma, Desarrollo de aplicaciones web, Cuidados auxiliares de enfermería y Farmacia y parafarmacia. El plazo para matricularse en Formación Profesional continúa abierto hasta el 31 de octubre.