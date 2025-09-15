'Empleo verde' y nuevos ciclos vinculados a la sanidad centran la nueva oferta de FP en la Región de Murcia

El llamado 'empleo verde', vinculado con profesiones relacionadas con la eficiencia energética y la sostenibilidad, requiere técnicos formados, así que buena parte de la nueva oferta a FP ... de este curso ha apostado por ese campo. De las 3.300 plazas que se incorporarán este curso, los ciclos formativos relacionados con el 'empleo verde' suponen un 45,5% del total. «Son empleos que contribuyen a la preservación y restauración del medio ambiente», destacó la Consejería de Educación. Los grados relacionados con el sector sanitario tienen también mucho tirón, y este curso se estrena otro relacionado con la reparación de la maquinaria hospitalaria.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitó el IES Ingeniero de la Cierva (en la pedanía murciana de Patiño), junto con el director del centro, Ignacio García, para ver las instalaciones del nuevo ciclo formativo de grado superior de Electromedicina clínica, que se imparte por primera vez en la Región con 20 plazas, y que es muy demandado por las empresas del ámbito de la sanidad para al mantenimiento y reparación de equipamiento sanitario.

El IES Ingeniero de la Cierva ofrece un total de 1.226 plazas, en ciclos de grado básico medio, superior y cursos de especialización relacionados con informática, administración, enfermería, desarrollo de aplicaciones multiplataforma, higiene bucodental, prótesis dentales, imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, laboratorio clínico y biomédico y ciberseguridad.

Además, desde el curso 2023-2024 se han implantado los grados medio de Sistemas microinformáticos y redes, superiores de Administración y finanzas y Electromedicina clínica, y los cursos de especialización de Inteligencia Artificial y Big Data, Desarrollo de aplicaciones en lenguaje Python, y Desarrollo de videojuegos y realidad virtual, con 140 nuevas plazas.

Cinco estudiantes de FP, uno de ellos del IES Ingeniero de la Cierva, participaron la pasada semana en Dinamarca en las olimpiadas europeas de la FP, EuroSkills 2025. Se trata de los alumnos Adrián Celdrán, del CIFP Politécnico de Cartagena, en la modalidad de Fresado; Ikram Mellouk y Juan García, del IES Bartolomé Pérez Casas (Lorca), en Tecnología de la moda; y Moisés Tamaalit del IES ingeniero de la Cierva (Murcia) y Pablo Moreno del CIFP Carlos III (Cartagena) en Administración de sistemas en red. De estos cinco estudiantes, tres de ellos, Adrián Celdrán, Ikram Mellouk y Moisés Tamaalit, fueron los ganadores de la fase regional en sus disciplinas y obtuvieron la medalla de oro en la fase nacional Spainskills 2024.