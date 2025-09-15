La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alumnos del Instituto Ingeniero de la Cierva de Patiño, en su primer día de clase este lunes. Ros Caval / AGM

'Empleo verde' y nuevos ciclos vinculados a la sanidad centran la nueva oferta de FP en la Región de Murcia

El IES Ingeniero de la Cierva estrena un grado especializado en el mantenimiento y reparación de equipamiento hospitalario

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:15

El llamado 'empleo verde', vinculado con profesiones relacionadas con la eficiencia energética y la sostenibilidad, requiere técnicos formados, así que buena parte de la nueva oferta a FP ... de este curso ha apostado por ese campo. De las 3.300 plazas que se incorporarán este curso, los ciclos formativos relacionados con el 'empleo verde' suponen un 45,5% del total. «Son empleos que contribuyen a la preservación y restauración del medio ambiente», destacó la Consejería de Educación. Los grados relacionados con el sector sanitario tienen también mucho tirón, y este curso se estrena otro relacionado con la reparación de la maquinaria hospitalaria.

