Condenan a 4 años y medio al pistolero de la discoteca Pantera de Alcantarilla

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a cuatro años y medio de prisión por dos tentativas de homicidio a Rachid B., el hombre ... que el 6 de enero de 2024 sembró el pánico en la entrada de la discoteca Pantera, en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla, al disparar siete veces contra los porteros del local tras serle denegado el acceso.

La sentencia, dictada ayer tras un acuerdo de conformidad entre las partes, suspende la pena a condición de que el acusado no delinca en los próximos cuatro años y medio, no se acerque a las víctimas durante tres años y complete el pago de 15.000 euros de indemnización por las secuelas, ya que ha abonado la mitad. Los magistrados valoran como atenuantes la confesión de los hechos y el consumo habitual de estupefacientes, así como el ingreso de una primera cantidad en concepto de reparación del daño. La suspensión de la condena queda sujeta, además, a que el acusado abone el resto de la responsabilidad civil en un plazo de 18 meses, no se comunique con las víctimas y cumpla con una multa de 1.092 euros.

Siete tiros por un chándal

El caso, que ahora concluye judicialmente, comenzó en la madrugada del día de Reyes de 2024. Eran las 4.24 horas cuando las cámaras de seguridad del local captaron un coche detenido bruscamente frente a la entrada del local. Al volante iba Rachid B., que, según la investigación de la Policía Nacional, efectuó hasta siete disparos con una pistola contra los porteros, alcanzando a dos de ellos en las extremidades. Uno recibió un impacto directo en un brazo. Las imágenes muestran a los porteros huyendo mientras las balas golpean los muros del local.

Todo comenzó unos 50 minutos antes, cuando Rachid y tres amigos trataron de entrar en la discoteca. Los porteros les impidieron el paso por ir en chándal. Aunque regresaron poco después con ropa distinta, los vigilantes les volvieron a negar la entrada, lo que desató la furia del acusado.

Según reconstruyó la Policía Nacional, Rachid llegó a intentar embestir con el coche a los porteros. Ante la negativa de sus acompañantes, dejó al amigo y a la chica en una discoteca cercana y se dirigió con su primo a Cabezo de Torres, donde un conocido les proporcionó un arma de fuego. «Hermano, dame un beso, que no me vas a ver en mucho tiempo», le dijo Rachid antes de irse, según el testimonio recogido en la investigación.

Regresaron a la discoteca Pantera y, en apenas unos segundos, se desató el pánico. Luego, huyeron del lugar a gran velocidad. La Policía Nacional, que precintó el local de inmediato, desplegó una investigación urgente. Rachid fue detenido tres días después y la jueza decretó prisión provisional, donde ha permanecido durante un año y medio, hasta el juicio.