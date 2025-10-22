La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión extraordinaria del Comité Científico del Mar Menor, ayer, en la sede de la Consejería de Medio Ambiente. Guillermo Carrión/ AGM

Los científicos sitúan la falta de oxígeno a más de un metro en el sur del Mar Menor

Ruzafa niega discrepancias con los datos y apunta a una hipoxia frente a Los Nietos, mientras que Baraza dice que se siguen dando valores de anoxia

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Miércoles, 22 de octubre 2025, 01:15

Comenta

Ponerle nombre o emplear un término científico u otro para explicar lo que está pasando en el Mar Menor estos días parece tener más ... dificultad de la cuenta. El presidente del Comité Científico del Mar Menor, Ángel Pérez Ruzafa, negó ayer que existan discrepancias en los datos y conclusiones que el Instituto Español de Oceanografía y el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) están aportando sobre el estado de salud de la laguna en este nuevo episodio de 'sopa verde' que está viviendo el ecosistema tras el paso de la dana 'Alice'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero del Consorcio
  2. 2

    Sofía ya tiene diagnóstico de su enfermedad rara tras 19 años de espera gracias al maratón científico de Murcia
  3. 3

    Ultimátum de Arribas a Felipe Moreno: o se cierra la venta ya o se marcha del Cartagena
  4. 4

    Unos encapuchados asaltan el restaurante Airemar de Murcia
  5. 5

    La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano
  6. 6

    Inversores estudian abrir en Cartagena un hotel de lujo en la Casa Maestre y el antiguo Banco Hispano
  7. 7 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  8. 8 El agua potable vuelve a San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares diez días después
  9. 9 Comidas y desayunos gratis en la Universidad de Murcia: así puedes pedir la nueva ayuda para el curso 2025-2026
  10. 10

    Cuenta atrás para el desmantelamiento de la dársena de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los científicos sitúan la falta de oxígeno a más de un metro en el sur del Mar Menor

Los científicos sitúan la falta de oxígeno a más de un metro en el sur del Mar Menor