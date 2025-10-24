El Comité del Mar Menor exige el desbloqueo urgente del Plan de Ordenación Territorial y el deslinde de los cauces Unanimidad en la necesidad de retener las aguas en zonas altas y diseñar un sistema de alerta ambiental de la laguna

El Comité de Seguimiento del Mar Menor, uno de los tres órganos creados para representar la personalidad jurídica de la laguna, quiso este viernes dar un paso más firme en la reclamación del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente. Integrado por las asociaciones económicas y sociales, y los ayuntamientos de la comarca costera -incluidos Murcia, La Unión y Fuente Álamo-, acordó exigir que se desbloquee la tramitación de este instrumento de planificación global del suelo, que acumula ya más de dos años de retraso sobre el plazo máximo de la entrada en vigor establecida, en julio de 2020, por la Ley de Protección de este ecosistema en crisis.

Esta comisión de vigilancia e impulso de medidas de protección de la laguna, considera necesaria esa herramienta de organización geográfica para identificar las infraestructuras necesarias antiinundaciones y para prever el impacto de cada una de las obras en los flujos de agua con una visión integral, no solo sobre el municipio donde se proyecte o sobre el dominio público. «O se actúa ya, o llegará un momento en que no tengamos capacidad de respuesta, ya que vivimos episodios repetitivos de grandes riadas desde 2016», afirmó el presidente del Comité de Seguimiento y uno de los tres tutores del Mar Menor, Mario Pérez Cervera, alcalde de Los Alcázares.

Tanto la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Región (Croem) como desde las organizaciones agrarias, se mostraron a favor de agilizar el Plan de Ordenación Territorial y crear medidas de retención del agua en la cabecera de las ramblas para evitar más daños en las poblaciones.

Junto con la elaboración de este mapa normativo, que deberá fijar qué se puede construir y dónde hacerlo en los 1.316 kilómetros cuadrados de la cuenca vertiente, el Comité reclamará la aplicación integral de la Ley 2020 de Protección del Mar Menor, que incluye la ejecución del Plan Hidrológico Forestal para renaturalizar el entorno y mejorar el drenaje del suelo. Señaló además como prioridad el Plan de Recuperación de Vías Pecuarias, que contempla 200 kilómetros en toda la cuenca.

El Comité requerirá a la Confederación Hidrográfica del Segura para que recupere el dominio público de las ramblas que desembocan en el Mar Menor. Sobre la mesa de la segunda reunión que celebra esta comisión, creada como uno de los garantes de la Ley de la Personalidad Jurídica del Mar Menor, se expusieron las consecuencias negativas que acarrean los retrasos en la tramitación para construir las obras correctoras de inundaciones. La lentitud en la elaboración de los proyectos, unida a la burocracia administrativa, ha provocado una cadena de varias inundaciones desde 2016, mientras se esperan las infraestructuras de protección sin fecha prevista.

Sobre la situación crítica del Mar Menor tras la última dana, el Comité pedirá que se fije un sistema homogéneo de toma de datos por parte de los distintos organismos que monitorizan la laguna. También se propone crear un sistema de alerta ambiental, que permita a los ayuntamientos adoptar medidas ante escenarios críticos, como la anoxia que amenaza la costa sur. El Comité canalizará sus propuestas a los organismos competentes y realizará un seguimiento de cada una de las peticiones. Durante la reunión, se decidió analizar en el siguiente encuentro los conflictos en la navegación de recreo en el Mar Menor, que se repiten cada verano, para plantear soluciones concretas. Se abordará además los efectos de la Ley de Simplificación Administrativa en la gestión de la laguna, y la postura científica sobre el acuífero para rebajar el nivel freático y desnitrificar el agua subterránea.