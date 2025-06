La Comunidad quiere que los alumnos puedan seguir hasta los 14 años en los colegios donde sea posible

Economía, salud y educación centraron buena parte de la intervención de Fernando López Miras en su intervención en la primera de las dos sesiones del ... Debate sobre el estado de la Región que se celebra este miércoles y jueves en la Asamblea. Las medidas para que los menores puedan seguir en el colegio hasta los 14 años, novedades en materia de comedores escolares o la preocupación por el consumo de bebidas energéticas entre los jóvenes formaron parte de los anuncios que realizó el presidente murciano.

Para López Miras, «podemos decir que hay indicadores claros que nos dicen que la Región de Murcia está mejor que hace un año». En materia económica, anunció un plan director de impulso del comercio de proximidad y adelantó la firma, en semanas, de un pacto por el turismo de la Región, que contará con un presupuesto de seis millones de euros aportado por la Comunidad y que tendrá vigencia hasta 2027.

En cuanto a salud, además de anunciar el primer plan oncológico de la Región, avanzó parte del contenido de la futura Ley de Prevención y Atención integral a las adicciones y fomento de los hábitos saludables. Entre los contenidos ya definidos de la nueva norma, se encuentra «la prohibición de la venta de bebidas energéticas a menores de edad, limitando su venta en máquinas expendedoras, así como la publicidad». Se prohibirá también la publicidad de alcohol a menos de 200 metros de los centros educativos.

También anunció el presidente que, el próximo curso educativo, el servicio de comedor escolar «se ofrecerá desde el primer día de curso (8 de septiembre)», con el fin de garantizar «la conciliación de la vida laboral y familiar».

En este apartado también dejó el presidente uno de sus anuncios más importantes: se propondrá a los centros educativos que tengan disponibilidad de espacio que impartan no solo educación infantil y primaria, sino también 1º y 2º de la ESO. «Entre los centros educativos para llevar a cabo esta medida se priorizará para implantarla en entornos rurales y los que tengan mayor índice de vulnerabilidad del alumnado, con el objetivo de elevar su tasa de éxito educativo».

Invertir en defensa «sin complejos»

En cuanto a los datos económicos del pasado año, además de recordar avances como el Pacto por la Economía Social o las inversiones para reforzar el tejido productivo, hizo un balance de la actuación del programa Caetra, destinado al impulso de las tecnologías duales de seguridad y defensa. «Es un programa transformador de la defensa, la seguridad y la reconstrucción europea». Para López Miras, «es un buen ejemplo de nuestra fe en la construcción de ese proyecto común que es Europa». Aquí, además, hizo un llamamiento a «invertir en defensa sin complejos, la incertidumbre internacional así lo exige. No caben ni las mentiras ni el filibusterismo al que nos tiene acostumbrado Sánchez».

López Miras también anunció una nueva batería de deducciones fiscales que entrarán en vigor «que tendrán un marcado carácter social». Hasta 400 euros en el caso de las familias numerosas, 300 en el caso de familias con partos múltiples o con deducciones de hasta 3.500 euros para los pacientes diagnosticados con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). «Para incentivar la salida al mercado de viviendas», dijo el presidente, habrá una deducción de hasta 1.200 euros para propietarios o usufructuarios que arrienden viviendas que hayan estado en desuso.

Precisamente, en materia de vivienda informó de lo que supondrá la nueva normativa en la que está trabajando el Gobierno regional desde comienzos de este año para la creación de un nuevo modelo de Vivienda Asequible de la Región, así como la ampliación del Aval Joven sobre plano.

También dejó dos avances en materia de universidades. El primero, que en la reunión del Consejo de Gobierno de este próximo viernes, se aprobará la creación de la sede de la Facultad de Enfermería en Cartagena, suprimiendo así la Escuela Universitaria de Enfermería. Ya la primera semana de julio, el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar la Ley de Universidades. «Constituirá el avance más importante de los últimos 20 años en el sistema universitario regional».

Mar Menor y recuperación forestal

El presidente murciano destacó sobre la recuperación ambiental del Mar Menor que «sin triunfalismos, hoy en día podemos estar un poquito más cerca de lograrlo que el año pasado». Según López Miras, desde 2020 se han ejecutado más de 224 millones en esta tarea, «y para este 2025 vamos a sumar a esa cifra otros 125 millones que están recogidos en nuestros Presupuestos». Entre esas actuaciones, anunció que en las próximas semanas, «sacaremos a licitación la redacción del proyecto para crear el Observatorio del Mar Menor».

Por otra parte, informó que se va a llevar a cabo un plan de choque al que se van a destinar casi 19 millones de euros para continuar con la restauración forestal como consecuencia de la sequía «con el objetivo de realizar una gestión adaptada a la situación climática adversa que vivimos en una superficie de casi 30.000 hectáreas.

Trasvase y relevo generacional en el campo

«El sector agrario atraviesa un momento especialmente complicado y necesita certidumbre para afrontar el futuro con garantías», manifestó López Miras, que en este apartado mencionó la presentación de un Plan de Relevo Generacional y la publicación en el último trimestre de este año de una nueva convocatoria de ayudas para jóvenes agricultores y ganaderos con más de 5 millones de euros. Por otra parte, también destacó el incremento de la partida presupuestaria de las ayudas para la contratación del seguro agrario.

El presidente murciano esgrimió ya su preocupación sobre el futuro del Trasvase Tajo-Segura y el recorte que se espera del 50% a partir de 2027 ya en la conclusión de su discurso, donde subrayó que «nos enfrentamos a decisiones que pueden alterar profundamente nuestro modelo productivo, comprometiendo miles de empleos y la viabilidad de un sector que es esencial para la economía y el equilibrio de nuestra tierra». Dijo de estas decisiones que son «políticas, intencionadas, sin amparo técnico ni científico, pero sí con dramáticas consecuencias». Para él, la solución está en la aprobación urgente de un pacto nacional del agua.

Clima político nacional «irrespirable» y parálisis

Al comienzo de su intervención, López Miras hizo referencia al «clima cada vez más irrespirable que asola la política española, con el que no me siento identificado». Recordó que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez solo ha celebrado un Debate del estado de la Nación en siete años y apuntó aquí que «rendir cuentas no es un capricho, es un deber». «Ni se rinde cuentas, ni se legisla, ni se aprueban presupuestos porque, en el fondo, lo que no hay es ningún proyecto político para el país».

Habló de «parálisis e inacción»: «España ya no funciona y seguir así compromete nuestro futuro». El problema, aseguró, se extiende a los territorios: «Las comunidades autónomas necesitamos un Gobierno de España que ejerza su labor, su parálisis nos afecta y estamos tirando del país en solitario».

La principal mención a los casos de corrupción que se están investigando en el entorno del PSOE también llegó en ese momento, cuando se dirigió a los diputados socialistas: «No centraré esta intervención en sus hasta hace unos días, compañeros Koldo, Ábalos y Santos Cerdán, ni tampoco en la corrupción que rodea al entorno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Quédense tranquilos».

Para su discurso, el jefe del Ejecutivo murciano se rodeó de todos los miembros de su Consejo de Gobierno en el hemiciclo, además de una nutrida representación de alcaldes y alcaldesas populares, diputados nacionales y senadores. Mientras, en el exterior, marcado por un amplio despliegue policial, protestaban los trabajadores de las industrias auxiliares de Navantia y los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región.