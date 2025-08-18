La Comunidad creará un Observatorio de la Internacionalización para mitigar otras crisis geopolíticas El objetivo es tener una visión anticipatoria que permita al Info diseñar estrategias flexibles para responder a los cambios en los distintos mercados

Más allá de la tarea de diplomacia comercial y el refuerzo de la labor de prospección de mercados y seguimiento de las cadenas de valor, la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), está trabajando en la creación de un Observatorio de Internacionalización, gracias al cual se obtendrá una visión anticipatoria que permita diseñar estrategias flexibles y resilientes, preparadas para responder ante posibles crisis geopolíticas, variaciones regulatorias, barreras comerciales inesperadas o cambios abruptos en la demanda global.

Esta iniciativa está contemplada en el marco del Plan de Internacionalización Empresarial de la Región de Murcia, para ayudar a las empresas a estar a la vanguardia de tendencias sectoriales y a identificar las oportunidades que se dan en otros mercados para los sectores productivos regionales. Actualmente, se está trabajando en el diseño y contenido de dicho Observatorio.

Las decisiones tradicionales, basadas únicamente en análisis históricos o en la extrapolación de datos pasados, resultan insuficientes para enfrentar escenarios donde la incertidumbre y la disrupción son la norma.

«En un mundo marcado por la volatilidad, la prospectiva es indispensable», dice la consejera de Empresa

Además, se hace cada vez más indispensable la detección temprana de oportunidades emergentes en mercados en transformación, así como la evaluación de riesgos asociados a la entrada en nuevos países o regiones.

Por eso, para encarar los retos y desafíos a los que la sociedad se enfrenta, el Gobierno regional quiere poner así el acento en esa identificación de señales de cambio, en la exploración de escenarios alternativos y en la comprensión de las dinámicas complejas que puedan afectar en el futuro al éxito de la internacionalización, según destacan.

Para la consejera, Marisa López Aragón, «en un mundo marcado por la volatilidad, la complejidad y la incertidumbre, la prospectiva se ha convertido en una herramienta indispensable para la planificación de estrategias de internacionalización».

Y es que «la situación geopolítica, caracterizada por tensiones comerciales, conflictos regionales, cambios en los bloques económicos y una acelerada transformación tecnológica, obliga a las empresas a replantear sus políticas de expansión y al Gobierno regional, a través del Info, como agencia de dinamización económica, a situarse en la vanguardia a la hora de acompañar, apoyar y estimular ese proceso».

Mercados alternativos

Por otra parte, López Aragón destaca una de las medidas adoptadas en el seno del Comité de Aranceles, como ha sido la exploración de mercados alternativos, por lo que tener presencia activa en potentes escaparates, como el de París, es más importante que nunca

Las empresas de la Región de Murcia están demostrando una capacidad extraordinaria para competir en los mercados internacionales, especialmente en sectores clave como el del vino, donde la calidad y la innovación están siendo reconocidas en todo el mundo.