El Comité Científico se da dos meses para evaluar el avance de la ley del Mar Menor

El nuevo Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor tuvo ayer su primera reunión para constituir uno de los órganos de gobernanza fijados ... en la ley autonómica de la laguna salada. 21 expertos (14 científicos investigadores y siete técnicos de las administraciones estatal, regional y locales) serán los encargados de evaluar las medidas que podrían implantarse en el ecosistema para lograr su recuperación ambiental o frenar su contaminación.

El catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia Ángel Pérez Ruzafa será el encargado de presidir el comité, tras ganar en número de votos (11 a 7) a María del Mar Torralva, también investigadora de la UMU. Ambas candidaturas fueron propuestas por compañeros del comité y se tuvo que someter a votación el cargo de presidente. El comité también eligió a cinco personas para representar a este órgano dentro de la Comisión del Mar Menor, que deberá constituirse en los próximos meses: Mar Torralva y Miguel Ángel Esteve de la UMU, Alejandro Pérez Pastor de la UPCT, Emilio María Dolores por parte de la Administración regional y Antonio Sansano de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.

La primera sesión también valió para dar parte del informe anual de 2024 sobre el desarrollo de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor y las inversiones en la laguna y su cuenca. Los expertos deberán emitir un dictamen sobre este documento y se dieron dos meses para estudiar la información proporcionada por la Consejería de Medio Ambiente, aunque podrán requerir más datos a la Comunidad durante las próximas semanas. Pasado ese plazo, varios de los miembros prepararán borradores del dictamen y se someterá a discusión y votación en la siguiente reunión del comité.

Los expertos tendrán como primera tarea revisar el informe de 2024 sobre el desarrollo de la normativa ambiental

Los profesionales científicos no descartan que para esa próxima cita ya se pongan encima de la mesa propuestas o proyectos encaminados a la mejora ambiental del Mar Menor. Ayer ya se habló sobre los pasos dados en la generación de datos y monitorización de la laguna, trabajo que realiza tanto el Gobierno regional como el Ejecutivo central a través de sus centros de investigación.

Un órgano «independiente»

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, destacó antes de la reunión que este comité ha nacido del «consenso» entre todas las administraciones y que tendrán a su disposición «millones de datos y de series históricas» que llegan de proyectos como el gemelo digital de la laguna salada.

«Es un día importante», matizó Vázquez, ya que administraciones y científicos se juntan para ver «cómo avanzamos en la restauración y en la conservación del Mar Menor». El consejero puso de relieve la necesidad de «tener una hoja de ruta común» para que ese objetivo de recuperación ambienta «sea guiado por recomendaciones científicas y técnicas y, de este modo, asegurarnos de que la elección de estos planes de acción estén lo más próximos posibles a estas recomendaciones científicas».

El consejero Vázquez pide dejar que sean los investigadores los que determinen qué temas abordar en sus reuniones

El comité será un ente que actúe de «forma independiente», por lo que no serán los cargos políticos de los gobiernos central y regional quienes propongan los proyectos a evaluar por el comité, sino que serán los científicos quienes valoren si un tema en cuestión debe ser «abordado» en alguna reunión para plantear posibles soluciones. «Dejemos que sean los científicos quienes lo determinen», explicó Vázquez, quien, al respecto, mencionó la mayor llegada de caudales a la laguna a través de la rambla del Albujón y el aumento del nivel freático tras las lluvias de marzo como «preocupación» de la Comunidad, ya que están ejerciendo «una presión extraordinaria sobre el Mar Menor».

«Nos sigue preocupando el estado del nivel freático del acuífero», para lo que el consejero cree «necesario descargarlo». Cuantificó en aproximadamente unos 215 o 220 litros por segundo los que la rambla del Albujón está vertiendo al Mar Menor, cuando antes del episodio de lluvias no alcanzaban los 100 litros. «En cualquier caso, una rambla debe estar seca, es lo que hemos dicho siempre, y no ser un río. Deben de realizarse actuaciones para que no entre» más agua a la laguna, consideró. Esa intrusión genera también «problemas directos y probablemente también añadidos, como es la presencia de la mancha blanca», subrayó el responsable de Medio Ambiente.

Vázquez detalló el estado actual del Mar Menor, «que está recuperando sus niveles de oxígeno y salinidad, está bajando la turbidez y aumentando la transparencia». Los niveles de clorofila en el agua «se están normalizando», a lo que añadió que «la cuantificación de nutrientes probablemente ha sido la más baja de los últimos años». El consejero insistió, pese a todo, en que la laguna sigue siendo «un ecosistema frágil» que ahora se está recuperando de las precipitaciones de las últimas semanas.

Ruzafa vuelve a ser la cara visible de los científicos de la laguna

El catedrático de Ecología e Hidrología Ángel Pérez Ruzafa volverá a ser la cara visible del comité de expertos que vigilen el Mar Menor. Ya fue portavoz del anterior órgano científico de la laguna y su candidatura se impuso ayer a la de su compañera Mar Torralva. El investigador lleva más de tres décadas de trabajo científico dedicado a la laguna salada y, por ello, recibió la Orden del Mérito Civil de manos del rey Felipe VI el año pasado. El catedrático estudió Biología en las universidades de Murcia y La Laguna, pero también es licenciado en Bellas Artes por la UMU.