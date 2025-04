El catedrático de la UMU Ángel Pérez Ruzafa, nombrado presidente del nuevo Comité Científico del Mar Menor

Alberto Sánchez Martes, 15 de abril 2025, 13:46 | Actualizado 14:17h. Comenta Compartir

El nuevo Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor ha tenido este martes su primera reunión para constituir uno de los órganos de gobernanza fijados en la ley autonómica de la laguna salada. 21 expertos (14 científicos investigadores y siete técnicos de las administraciones estatal, regional y locales) serán los encargados de evaluar las medidas que podrían implantarse en el ecosistema para lograr su recuperación ambiental o frenar su contaminación. El catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia, Ángel Pérez Ruzafa, será el encargado de presidir el comité tras el consenso alcanzado en esta primera reunión mantenida en la sede de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. Ruzafa ya ejerció como portavoz del antiguo comité de expertos.

La primera sesión también ha valido para dar parte del informe anual sobre el estado y las inversiones en el Mar Menor y su cuenca, correspondiente a 2024, y para fijar un calendario de próximos encuentros. El comité también ha elegido a cinco personas para representar a este órgano dentro de la Comisión del Mar Menor, que deberá constituirse en los próximos meses: María del Mar Torralva y Miguel Ángel Esteve de la UMU, Alejandro Pérez Pastor de la UPCT, Emilio María Dolores por parte de la Administración regional y Antonio Sansano de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, destacó antes de la reunión que este comité ha nacido del «consenso» entre todas las administraciones y que tendrán a su disposición «millones de datos y de series históricas» que llegan de proyectos como el gemelo digital de la laguna.

«Es un día importante», matizó Vázquez, ya que administraciones y científicos se juntan para ver «cómo avanzamos en la restauración y en la conservación del Mar Menor». El consejero puso de relieve la necesidad de «tener una hoja de ruta común» para que ese objetivo de recuperación ambienta «sea guiado por recomendaciones científicas y técnicas y, de este modo, asegurarnos que la elección de estos planes de acción estén lo más próximos posibles a estas recomendaciones científicas».

Miembros George Umgiesser Investigador en el Instituto de Ciencias del Mar del Consejo Nacional de Investigación en Venecia (Italia)

Joaquín Tintoré Profesor de investigación del CSIC y director del Sistema de Observación y Predicción ostero de las Illes Balears

Félix Diego López Figueroa Catedrático de Ecología y Geología en la Universidad de Málaga

Cristina Soler Profesora titular en la Universidad Autónoma de Madrid

Universidad de Murcia Patricia Esteve Guirao; María del Mar Torralva Forero; Miguel Ángel Esteve Selma , Ángel Pérez Ruzafa

Universidad Politécnica de Cartagena Alejandro Pérez Pastor; Francisco Javier Gilabert Cervera

Universidad Católica San Antonio Francisco José Segura Mendez

CEBAS-CSIC Gonzalo González Barberá

IEO Concepción Martínez Gómez

Imida Manuel Erena Arrabal

7 vocales técnicos de diversas administraciones relacionadas con la gestión y usos del Mar Menor y su cuenca vertiente, representando a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (3), la Administración General del Estado (2) y dos ayuntamientos con representación en la Comisión Interadministrativa para el Mar Menor.

El comité será un ente que actúe de «forma independiente», por lo que no serán los cargos políticos de los gobiernos central y regional quienes propongan los proyectos a evaluar por el comité, sino que serán los científicos quienes valoren si un tema en cuestión debe ser «abordado» en alguna reunión para plantear posibles soluciones. «Dejemos que sean los científicos quienes lo determinen», explicó Vázquez, quien, al respecto, mencionó la mayor llegada de caudales a la laguna a través de la rambla del Albujón y el aumento del nivel freático tras las lluvias de marzo como «preocupación» de la Comunidad, ya que están ejerciendo «una presión extraordinaria sobre el Mar Menor».

«Nos sigue preocupando el estado del nivel freático del acuífero», para lo que el consejero cree «necesario descargarlo». Cuantificó en aproximadamente unos 215 o 220 litros por segundo los que la rambla del Albujón está vertiendo al Mar Menor cuando antes del episodio de lluvias no alcanzaban los 100 litros. «En cualquier caso, una rambla debe estar seca, es lo que hemos dicho siempre, y no ser un río. Deben de realizarse actuaciones para que no entre» más agua a la laguna, consideró. Esa intrusión genera también «problemas directos y probablemente también añadido como es la presencia de la mancha blanca», subrayó el responsable de Medio Ambiente.

El cuerpo técnico del comité

El cuerpo técnico del nuevo comité científico estará formado por trabajadores profesionales con vinculación en las tareas de recuperación del Mar Menor. Las dos expertas que representarán al Gobierno central serán Inmaculada Ramírez, responsable de la Oficina Técnica del Mar Menor, y Mónica Aparicio, subdirectora adjunta de la Subdirección General de Protección de la Aguas y Gestión de Riesgo del Ministerio para la Transición Ecológica.

Por parte de la Comunidad estarán Emilio María Dolores, jefe del Servicio de Pesca y quien hasta ahora ejercía como portavoz del anterior comité científico de la laguna, Juan Faustino Martínez Fernández, subdirector general de Biodiversidad, Áreas Protegidas y Acción Climática, y Carlos Castejón, de la Dirección General del Mar Menor. Los dos técnicos municipales son Antonio Sansano (Ayuntamiento de Cartagena) y Juan Gabriel Lizán (Ayuntamiento de San Javier).

Vázquez detalló el estado actual del Mar Menor, «que está recuperando sus niveles de oxígeno y salinidad, está bajando la turbidez y aumentando la transparencia». Los niveles de clorofila en el agua «se están normalizando», a lo que añadió que «la cuantificación de nutrientes probablemente ha sido la más baja de los últimos años». El consejero insistió, pese a todo, que la laguna sigue siendo «un ecosistema frágil» que ahora se está recuperando de las precipitaciones de las últimas semanas.

Ampliar El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, durante la rueda de prensa este martes. Kiko Asunción / AGM Vázquez, sobre Portmán: «Había un proyecto de regeneración que no pasaba por la solución en estos momentos» del Ministerio Al margen del Mar Menor, otro enclave contaminado es noticia estos días. El retraso en la regeneración de la bahía de Portmán y la desilusión generada entre vecinos y el Ayuntamiento de La Unión por la propuesta de recuperación del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, han sido protagonistas. El consejero Juan María Vázquez, preguntado por LA VERDAD este martes sobre si considera viable a nivel ambiental la extracción de los estériles mineros o si es pertinente el sellado de la bahía, subrayó que «había un proyecto que teníamos ya todos encima de la mesa acordado, mediante el cual, desde luego, la regeneración no pasaba por la solución que está proponiendo en estos momentos» el Ministerio para la Transición Ecológica.