La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joaquín Olmos, ayer, recorriendo un tramo del Camino de Tiñosa desprovisto de acera. Nacho García

Vecinos del Camino de Tiñosa, en Murcia, preparan más protestas para exigir seguridad

Desde el Ayuntamiento aseguran que las obras para construir la acera que falta en la bajada del puente se iniciarán antes de finales de año

Gema Escobar

Gema Escobar

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:36

Son una veintena de vecinos residentes en una zona de huerta entre las pedanías de Los Garres y Los Dolores, y creen que ... ser pocos les «penaliza» en su interlocución con el Consistorio de Murcia en lo que consideran «demandas ciudadanas básicas». Para algunas de las familias que viven en el entorno del Camino de Tiñosa, se trata de un «punto negro en cuanto a seguridad vial» derivado de la ausencia de acera en más de diez metros lineales de su trazado y al gran tránsito de vehículos que soporta el camino en dirección a Orilla de la Vía y a Carril Olmos, a la subida y bajada del puente ejecutado por Adif en 2017 para la entonces proyectada llegada del AVE a Murcia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iron Maiden liderará el Rock Imperium de Cartagena con su gira de 50 aniversario
  2. 2 A prisión por tratar de matar a dos mujeres de una familia rival en Cartagena
  3. 3 La Fiscalía reabre la causa contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía y se querella por presunta agresión sexual a nueve sanitarias
  4. 4

    Retoman la construcción de 135 viviendas que López Rejas dejó sin acabar en la pedanía murciana de La Ñora
  5. 5 Un incendio en una planta de reciclaje de Fortuna genera una nube de humo visible a kilómetros
  6. 6 Concierto gratuito de la Orquesta Panorama en la Región de Murcia: dónde y cuándo actúan
  7. 7

    El Cartagonova: un estadio del tercer mundo
  8. 8 Disneyland París está buscando trabajadores en España: ciudades y fechas en las que se realizarán las entrevistas
  9. 9 El hermano de Sánchez se sentará en el banquillo por presunto enchufe
  10. 10

    Un enfermero murciano en Gaza: «Nos llegaban niños con disparos. Nunca estás preparado para eso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Vecinos del Camino de Tiñosa, en Murcia, preparan más protestas para exigir seguridad

Vecinos del Camino de Tiñosa, en Murcia, preparan más protestas para exigir seguridad