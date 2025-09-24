Vecinos del Camino de Tiñosa, en Murcia, preparan más protestas para exigir seguridad

Son una veintena de vecinos residentes en una zona de huerta entre las pedanías de Los Garres y Los Dolores, y creen que ... ser pocos les «penaliza» en su interlocución con el Consistorio de Murcia en lo que consideran «demandas ciudadanas básicas». Para algunas de las familias que viven en el entorno del Camino de Tiñosa, se trata de un «punto negro en cuanto a seguridad vial» derivado de la ausencia de acera en más de diez metros lineales de su trazado y al gran tránsito de vehículos que soporta el camino en dirección a Orilla de la Vía y a Carril Olmos, a la subida y bajada del puente ejecutado por Adif en 2017 para la entonces proyectada llegada del AVE a Murcia.

Así lo explicaba ayer a LA VERDAD Encarni Olmos, miembro de la Asociación Pro-RH de Camino de Tiñosa, quien anunciaba una nueva manifestación de protesta convocada 'sobre el terreno' –la tercera en un año– el próximo 25 de octubre. Las reivindicaciones, que incluyen desde problemas de seguridad vial como de accesibilidad y salubridad para los vecinos de los carriles Olmos y Comurpa, comenzaron en 2022 y, tres años después, «siguen sin ser resueltas por el Ayuntamiento». Además de la protesta convocada, Olmos asegura que «en enero hará dos años que pedimos reunirnos con Rebeca Pérez [vicealcaldesa de Murcia y edil de Fomento y Patrimonio], mientras que ahora estamos a la espera de que nos reciba por el mismo motivo» el edil de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro.

«Nuestra prioridad es la seguridad del peatón», replicaban ayer desde el Consistorio murciano a preguntas de LA VERDAD. En este sentido, precisaron que la expropiación de los terrenos necesarios para la construcción de la acera, aprobada por el Pleno el pasado mes de julio, se encuentra ya en fase de alegaciones, por lo que es «inminente» su salida a licitación. Las obras, con un presupuesto de 30.000 euros y que incluye la retirada del vallado actual, será iniciada antes de final de año de cumplirse los plazos manejados por el Ayuntamiento.

Ampliar Socavón en el firme del carril de huerta Nacho García.

Otras de las demandas vecinales de la asociación que representa Encarni Olmos son la apertura de un nuevo vial como prolongación de Carril Olmos a Orilla de la Vía y la creación de una zona ajardinada en el entorno, «ya prevista en el Plan General de Ordenación Urbana», recuerda. Al respecto, fuentes municipales explican que el proyecto de unión de la Vía Verde con la Conexión Sur, «ya adjudicado también», incluirá un espacio ajardinado de cerca de 1.600 metros cuadrados bajo el puente de Adif, aunque no precisan el calendario en el que será finalmente una realidad.

El enclave de huerta concentra el tráfico de salida hacia Los Dolores y el de entrada al polígono industrial de Comurpa

También solicita la Asociación Pro-RH de Camino de Tiñosa «la retirada de las cubiertas de amianto que pueblan las naves del polígono industrial», dada su «cercanía a las viviendas» de los carriles Comurpa y Olmos, con los «problemas de salubridad que conllevan». En este punto, el Ayuntamiento se emplaza a que esté culminado el programa sobre amianto que el Consistorio extenderá a todas las instalaciones, públicas y privadas, del municipio. «Está en fase de licitación y a punto de adjudicarse, lo que nos permitirá mapear» el rastro del fibrocemento y ordenar su retirada, en su caso, en propiedades privadas como esta área industrial. «Hay muchos proyectos guardados en un cajón, pero avanzar no avanzamos nada», insiste Olmos.