Una consulta municipal constata la sensación de aislamiento de los vecinos de los barrios del sur de Murcia El Ayuntamiento de Murcia presenta los resultados del proyecto participativo Conexión Sur, con el que se quieren acabar de molder los procesos de urbanización que traerá el soterramiento del ferrocarril

Pedro Navarro Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:50 Comenta Compartir

Que los barrios y pedanías del sur de la ciudad se encuentran aislados, entre ellos y en relación al centro de la ciudad, no es una sorpresa para nadie. De hecho, y como no podía ser de otra manera, esta es una de las principales conclusiones de proyecto participativo Conexión Sur, un proceso municipal de consulta a los vecinos de la decena de núcleos de población articulados en torno al trazado del ferrocarril en Murcia, por el cual se han palpado sus necesidades y demandas de cara al proceso de reurbanización que supondrá el soterramiento de las vías, el cual empieza a encarar su recta final.

El Ayuntamiento de Murcia presentó este jueves los resultados de dichas consultas tanto a los medios de comunicación, como a los propios presidentes de las juntas municipales de los distritos y pedanías afectados. Si bien la desconexión y problemas de movilidad es el mal común que comparten todas ellas, luego cada una presenta problemáticas más específicas, según explica Prudencio Riquelme, director de la Cátedra de Agenda Urbana y Desarrollo local estratégico de la Universidad de Murcia (UMU).

«Pedanías como los Dolores presentan problemas con los sistemas de drenaje urbano -basados prioritariamente en la naturaleza-, pero también hay otras demandas como la falta de continuidad urbana -especialmente para el peatón, que no puede ir andando de un punto a otro-, problemas con los aparcamientos -ya que barrios como el Infante funcionan casi como un disuasorio del centro urbano-, necesidades de urbanización de zonas cercanas -como plantea Barriomar-, barrios que aspiran a una mayor «centralidad cultural» -con más equipamientos 'ancla' y programación- o que reclaman mejores accesos al nuevo bulevar del soterramiento.

La concejala de de Agenda Urbana y Gobierno Abierto, Mercedes Bernabé, de la que depende este proceso, señala que este estudio configura ahora una hoja de ruta que arroja necesidades y objetivos, muchos de los cuales ya se encuentran incorporados en los proyectos que se están desarrollando en torno a la ejecución del soterramiento del ferrocarril, mientras que otros se irán incorporando e implementando en próximas actuaciones, funcionando como bisagra.

Papel fundamental tendrá ahí, por ejemplo, la puesta en marcha del nuevo modelo de movilidad, a la espera aún de la licitación del contrato, ya que articulará líneas que permitirán mejorar esa situación de desconexión, creando líneas que establezcan, por ejemplo, una conexión directa con centros atractores como las universidades o los centros hospitalarios, según explicó el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, de manera además, competitiva. Ahí, destacó el papel que tendrá la nueva estación soterrada y la puesta en marcha de un nodo intermodal. Y todo ello, sin olvidar las conexiones peatonales, por ejemplo, a través del río.

En cuanto a los procesos de urbanización, eliminación de barreras y dotación de equipamientos, el edil de Planeamiento Urbanístico, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, explicó que estos continúan. «En breve debe reunirse la mesa de contratación para volver a adjudicar las obras de la Fase 0 -del bulevar del soterramiento y senda verde entre Torre de Romo y Camino de Tiñosa-, y en el Plan Especial del Carmen está prácticamente terminado y en fase de obtención de los informes sectoriales pertinente, pero podría aprobarse en breve inicialmente, concluyó.

Temas

AVE en la Región