El PSOE de Murcia exige reparar el sistema de cimbrado de Orilla del Azarbe

La edil socialista Carmen Fructuoso exigió al Gobierno local que actúe de forma inmediata para reparar el sistema de cimbrado de la calle Mayor de ... la Orilla del Azarbe, en El Raal, «ante el grave deterioro de estas infraestructuras hidráulicas y la falta total de respuesta por parte del PP».

Fructuoso recordó que estas actuaciones han sido reclamadas en múltiples ocasiones, tanto en el Pleno del Ayuntamiento como en la Junta Municipal, sin que se haya dado ninguna solución. La asociación de vecinos ha contabilizado quince socavones, de los cuales solo tres han sido reparados en los últimos meses, generando un entorno claramente inseguro, según el PSOE.

«Los vecinos y vecinas conviven a diario con baches, tramos intransitables y un riesgo constante para su seguridad», denunció la concejala del PSOE, quien calificó la situación como «vergonzosa». «Desde el Grupo Socialista seguiremos exigiendo esta actuación tantas veces como haga falta. No vamos a parar hasta que el PP de La Glorieta ofrezca una solución real, no parches, para la seguridad de los vecinos».

La edil señala que el concejal del ramo, Marco Antonio Fernández, continúa sin licitar el contrato de vía pública en pedanías.