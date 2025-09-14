La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La edil Carmen Fructuoso (i), ante uno de los socavones. GMS

El PSOE de Murcia exige reparar el sistema de cimbrado de Orilla del Azarbe

La asociación de vecinos ha contabilizado hasta quince socavones en la calle Mayor, lo que genera un entorno inseguro

LA VERDAD

Murcia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:15

La edil socialista Carmen Fructuoso exigió al Gobierno local que actúe de forma inmediata para reparar el sistema de cimbrado de la calle Mayor de ... la Orilla del Azarbe, en El Raal, «ante el grave deterioro de estas infraestructuras hidráulicas y la falta total de respuesta por parte del PP».

